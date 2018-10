Miljøprisen går til iherdig ildsjel

Sist oppdatert 31/10/2018 kl 21:47

Rune Sagen er tildelt Stjørdal kommunes miljøpris for 2018.

Sagen får prisen for sin store innsats som foregangsmann ved flere viktige arrangement og oppgaver. Ikke minst er han kjent som mannen bak strandryddedagen i Stjørdal.

– Det var kjempeartig, selv om jeg egentlig ikke bryr meg om sånne priser. Men for all del; dette var stas. Det høres helt sikkert veldig rart ut, men jeg liker egentlig ikke å stikke fram hodet. Jeg kan gjøre det for en god sak, men så vil jeg gjemme meg litt igjen, sier Rune Sagen.

Veldig motivert

Han satte i gang strandryddedagen for flere år siden og det har bredt om seg. Akkurat som han har planer om å fortsette med.

– Gjør miljøprisen at du blir enda mer motivert for arbeidet?

– Nei!

Sagen er kort og konsis. Prisen gjør ingen endring i hans vilje og innsats for et bedre miljø.

– Jeg skal fortsette jobben for miljøet, og det er veldig gledelig at vi nå ser gode spor etter ryddeaksjonen. Det vises på strendene at vi har ryddet, og ikke minst har folk blitt mye mer bevisst. Det har nesten blitt litt poppis å plukke søppel, sier Rune Sagen.

Under årets strandryddedag samlet Sagen og hans utallige medhjelpere inn nesten 100 kubikk med søppel.

– For å klare og samle inn like mye framover må vi utvide områdene og det skal vi gjøre, lover Rune Sagen.

Begrunnelsen

I begrunnelsen fra komite kultur, næring og miljø står følgende om Rune Sagen:

«Årets vinner har i flere år engasjert utallige frivillige, ulike lag og foreninger samt det lokale næringslivet til en felles miljødugnad. Barn i barnehage og skole har fått en praktisk tilnærming til en av vår tids store miljøproblemer, Lokalpolitikerne har også måtte omsatt ord til handling og tatt arbeidshansker på.

Årets prisvinner har tatt en viktig lokal føring i en stor nasjonal dugnad, Hold Norge rent. Det første året var oppdraget ca 30 km langt men er senere bredd om seg. Flere hundre kubikk med avfall på avveie er samlet sammen og resirkulert.

Jorden er dekket av over 70 % hav og er blitt vår alles store søppelfylling. Om noen år vil det være mer plast I havet en fisk. Ingen kan løse alt, men alle kan gjøre litt.

Årets prisvinner har tatt initiativ og koordinert arbeidet med å rydde hele Stjørdals over 30 km kystlinje, på en dag. Den årlige strandryddedagen har bredd om seg og omfatter nå også flere friområder og langs mange mil med bilvei, på kryss og tvers i hele kommunen, over flere uker.

Årets prisvinner har engasjert mange i praktisk handling, arbeidet forebyggende med voksenopplæring og gir gode holdninger til kommende generasjoner.»