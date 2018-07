Sist oppdatert 01/07/2018 kl 09:35

Fire minutter over fire natt til søndag meldte politiet i Trøndelag at de hadde påtruffet en 18-årig gutt i Malvik som var mistenkt for å ha kjørt moped i beruset tilstand.

En time tidligere, i Stjørdal, ble det meldt om hærverk. Det er en frisørsalong som har fått knust en vindusrute.