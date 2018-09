Sist oppdatert 06/09/2018 kl 18:45

Føreren slapp uskadd fra det som omtales som en singelulykke på Ringvegen torsdag ettermiddag. Det var en moped som veltet like øst for Ole Vig videregående skole, men politiet kan en halvtime etter ulykken melde at føreren slapp uskadd fra hendelsen.