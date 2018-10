Motorsyklist hadde «snittfart» på 131 km/t

Det var i juli i år at mannen tidlig i 20-årene fra Stjørdal ble målt til å ha holdt en gjennomsnittshastighet på 131 km/t over en strekning på 1.747 meter i en 80-sone på E6. Den unge stjørdalingen kjørte motorsykkel og var også ilagt seks prikker på førerkortet før denne målingen. Det gjør at han blir uten førerkort lenger enn en som eventuelt ikke har prikker fra tidligere.

Motorsykkelføreren har erkjent de faktiske forhold og vedtok også dommen han ble ilagt av Inntrøndelag tingrett nylig. Dommen lyder på 30 timers samfunnsstraff og han mister retten til å kjøre i ett år fra hendelsen skjedde.