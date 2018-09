Møttes igjen etter 64 år

Gamle Halsen skole var en tømret bygning som sto der Stjørdal rådhus står i dag. Nå møttes avgangselevene fra året 1954 til klassetreff på Napoli.

De 18 godt voksne «elevene» som møttes, hadde mange historier på lager fra barneårene på Halsen skole hvor de startet i 1. klasse i 1947. Det var en gutteklasse og en jenteklasse i samme alderstrinn, men jenteklassen fikk etter hvert fem gutter.

– Nå ble det et virkelig fint treff der vi fikk pratet litt om gamle dager i skolen, sier Ivar Bremseth som sammen med Grete Eggen, Arvid Vikan og flere fikk organisert invitasjonen til klassetreffet.

Kyrne beitet i Kjøpmannsgata

Elevene gikk til skolen i sentrum og langs Kjøpmannsgata i en annen tid. Det var smale stier, gruslagte veier og ball-løkker på ubygde tomtearealer. Blant hus i gata gikk kyrne og beitet.

– Det har skjedd store forandringer i sentrum. Bebyggelsen er noe helt annet i dag, og nord for Halsen skole var det kun noen få hus langs Søndre gate før man møtte den gamle skråveien Tingvollveien, forklarer Ivar Bremseth. Grete Eggen hadde en nokså lang skolevei fra Sandfærhus ytterst på Værnesmoen. Oskar Tegnander bodde litt utenfor sentrum, mens Reidar Moksnes, Tor Larsen, Arne og Liv Prestmo og Halvor Hellberg bare hadde noen meter å gå til gamle Halsen skole.

Husker lærerne på gammelskolen

Oskar Tegnander, Svein Arstad, Halvor Hellberg, Alf Monsen, Svein Erik Schefte og Arne Prestmo var noen av herrene på treffet som husket lærerne på skolen.

Gutte-elevene hadde Beret Opheim, og jentene hadde Olaf Husby som lærer. Senere var Margrete Morset lærer og Gunnar Kjeldstad lærer for gutteklassen.

– Det var en fin tid, men også en tid med kontraster på noen områder. Vi jentene lekte med å kaste ball i friminuttene. Vi slo også jeppe og likte spesielt håndarbeid, historie og geografi blant skolefagene, forteller Grete Eggen og Liv Prestmo. Grete Eggen ble selv lærer, med blant annet 35 år på Halsen ungdomsskole. Eli J. Prestmo arbeidet tilsvarende periode på Husfliden i Stjørdal. Blant guttene dro både Halvor Hellberg og Ivar Bremseth ut på sjøen på arbeid i store båter. Halvor Hellberg fikk først hyre på båt og dro over til statene.

– Det var lite arbeid å få på Stjørdal

– Jeg kom etter og ble smører på båten Høegh Silvermoon. Ved ankomst oppsøkte vi Den norske sjømannskirke i New York. Hellberg hadde fått lønn, og lånte meg en dollar, sier Ivar Bremseth, som også husker det norske sjømannshjemmet i New York året 1956. Bremseth fikk hyre på båten Høegh Silvermoon, gikk 12-4 vakt med fart på kysten av statene til Gibraltar, Cape Town og Durban. Videre til Den persiske gulf og Karachi. India og Ceylon. Man måtte ha hyre i to år for gratis hjemreise. Andre ble hjemme og søkte arbeid, noe det kunne være vanskelig å oppdrive.

– Det var lite arbeid å få på Stjørdal. Det var heller mer jobber i Hommelvik på denne tiden med Trønderverftet og stor aktivitet med trelast. På Stjørdal kunne du helst få strøjobber i landbruket på våren og høsten. Mange ungdommer reiste derfor ut på båt, forklarer Ivar Bremseth.

Fikk besøk av ordføreren

Ordfører Ivar Vigdenes tok turen innom de voksne elevene på Napoli. Han gratulerte med klassetreff og orienterte om Stjørdal kommunes vekst og utvikling. Det ble også tid til å stille spørsmål til ordføreren. Utpå kvelden etter mat ankom Harald Morten Bremseth og presenterte minst tre av sine «personligheter» utkledd. Selbyggen og trimdamen Anna falt tydelig i humoristisk smak.

– Mens dette skjedde, rakk jeg akkurat å gi tilbake den dollarseddelen jeg lånte av Halvor Hellberg i New York, sier Ivar og ga renter slik at det ble to dollarsedler på Hellberg.

Svein Arstad startet i kjøttbransjen, kom over i bransjen hos Hesselberg asfalt og arbeidet på laboratorium. Tor Larsen tok fag på skogskole og fortsatte mange år innen avisbransjen. Reidar Moksnes tok over sport- og sykkelbutikken etter sin far. Mange ulike yrker fikk elevene etter spennende år på Halsen skole, og nå handlet det nettopp om barneårenes oppvekst med mimring og minner. Blant annet fikk ikke elevene tillatelse til å gå i Gata under skolegang. Nå var de virkelig i stemning i samme gata. Det i en alder på rundt 77-78 år. Minnene består.