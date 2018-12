Munkene ba om å få besøke Stjørdal

Elleve buddhistiske munker møtte opp på restauranten Lai Thai for å be sammen med det thailandske miljøet i Stjørdal.

– 35 munker deltok for å feire en buddhistisk høytidsdag i Trondheim, og elleve av dem ville besøke oss i Stjørdal i dag. Denne gangen spurte de faktisk selv om å få komme på besøk hos oss, forteller Norada Konwong, eller Nida som hun blir kalt.

Hun jobber til daglig i restauranten Lai Thai som før åpningen i vår også hadde besøk av munker som kom for å be om at det måtte gå bra med restauranten.

Tydeligvis har buddhistmunkenes velsignelse båret frukter. Restauranten går så det suser, og som Stjørdals-Nytt tidligere har skrevet ligger det planer om å utvide spisestedet med et nytt uteareal til våren.

Tilgir syndene

Nida var sammen med andre ansatte og de andre besøkende svært spente foran møte med de elleve munkene.

– De kom hit for å be for oss, og ønske oss lykke til med fremtiden. De tilgir vår synder, og lar oss starte på nytt igjen, sier hun.

Buddhismen er en verdensreligion, og Thailand er sammen med Kambodsja det landet i verden med størst andel buddhister i forhold til innbyggertallet. Hele 93 prosent tilhører buddhismen, noe som tilsvarer over 64 millioner mennesker. Kun Kina har flere buddhister.

– For oss er det viktig at de vil komme på besøk. Det er ikke så ofte vi kommer i kontakt med munkene, sier Nida.

Kun ett måltid

De elleve munkene kommer fra hele Europa, og dagen etter besøket i Stjørdal sto Bergen for tur.

– Munkene får kun ett måltid om dagen og kan ikke spise etter klokken 11, og derfor hadde de en bønnestund sammen med oss før de spiste et måltid med thailandsk mat. Etterpå skal vi andre spise, før det blir en ny bønn og så vil de gi oss små ting som skal bidra til at vi får gode utsikter, sier Nida.