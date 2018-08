Musikalmagi i Hommelvik

Sist oppdatert 12/08/2018 kl 19:00

Når Torstein Fosmo nå overtar hovedrollen i Carl Halck får han med seg både kjente fjes og lokale aktører i de andre bærende rollene.

Det er duket for mer musikalmagi i tunet på Karlslyst Gård når Carl Halck settes opp for fjerde gang 13.–17. august 2018. Denne uka inntar 40 sangere og et titalls produksjonsmedarbeidere Karlslyst gård i Hommelvik for å starte prøvene på musikalen Carl Halck.

Musikalen som i år settes opp for fjerde gang, gjennomgår store endringer under regissør Arnulf Hagas ledelse. Historien om den ærgjerrige godseieren Carl Halck blir både mørkere og mer dramatisk enn tidligere. Det musikalske dramaet om den ærgjerrige godseieren har vært i en rivende utvikling siden ur-premieren i 2011. Sigrid Vetleseter Bøe tar over rollen som enkefru Holtermann. Mildred Marita Ramberg Røthe er ny i Carl Halck-sammenheng og skal spille rollen som Karoline. Pål André Weisethaunet fra Hommelvik tar steget opp fra koret til rollen som Rasmus Roten.