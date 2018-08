Musikkfestival blant dyrene

Sist oppdatert 21/08/2018 kl 08:34

Skogtun Kulturgård går i spissen for å skape et tilbud for å glede. Gårdens første Skogstokk-festival arrangeres i dagene fra 31. august til 2. september. Mange artister, band og gjester vil innta dyrenes gård nord på Frosta.

Innehaver og gårdskone Lene Isolde Hjeldnes har bakgrunn som aktivitør innen miljøterapi og lærer på Steinerskole. Daglig arbeidstrening for ungdom eller voksne som opplever en utfordrende hverdag står i sentrum. Med den første av flere festivaler vil Isolde vise hva gården på Frosta kan tilby av glede og positive opplevelser.

Idealistisk festival

– Vi kaller festivalen for Skogstokk, sier Isolde. Det er musikk for forandring, og glede blant dyrene. Staurstrøa har to lamaer, kaniner, påfugl, høner, muldyr og ikke minst hester. Under festivalen som har sin musikk og artister i sentrum, vil det også bli tilbud om hesteridning.

– Dette er en ren idealistisk festival, der inntektene deles på gården og artistene, sier Isolde, som er opptatt av at dagens skoleverk ikke godt nok tar hensyn til barns ulikheter og likheter. Med bakgrunn fra Steinerskolen vil hun at det offentlige skoleverket med dagens stramme rammer og pålagte lekseplikt på fritiden, skal endres i større grad til barns egne ønsker. Hun har opplevd å erfare mange barns frafall i skolen, og kan vise til flere unges byrder i samfunnet.

Vil skape en gledens arena på gården

Målet for Isolde er å skape en gård der glede kan smitte til den som sliter. Med festivalen over tre dager vil hun gjerne skape en ny arena. Barnefestivalen arrangeres lørdag 1. september med hesteridning, ansiktsmaling, barneyoga og dukketeater.

– Kom og ta selfie med vår lama. Ri en tur på gårdens hester og få med deg musikken og artistene under festivalen, sier Isolde.

På vei til festivalen er Kings of the Valley, Yellow, Asmatisk Gapskratt, Tore F. Barfot, Villrot, The Moen Experience, Marita Røstad, Karin Baadsvik med band. Til gården kommer også Born on a Monday og Jørgen Dretvik. Hele 16 artister og band ankommer til Skogstokk festival på Frosta.

Adressen Staur finner publikum rett før Åsholmen Camping nord på Frosta. Ved spørsmål kan publikum kontakte: leneisolde@gmail.com. Lene Isolde kan nås på: 922 82 178.