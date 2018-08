Feiret Musikkorpsenes år

Sist oppdatert 18/08/2018 kl 21:16

Lørdag ble Musikkorpsenes år feiret med felleskonsert i Kimenparken.

– Det var veldig artig, med mye koselige folk overalt og mange forskjellige låter, sier Bernt Egil Øren, dirigent i Kvislabakken og Haraldreina skolekorps.

Stjørdal musikkråd arrangerte konsert i Kimenparken for å markere at Norges Musikkorps Forbund runder 100 år. Musikklag og korps fra Halsen, Skatval, Hegra, Kvislabakken og Haraldreina, samt Halsen musikkforening, var samlet.

– Vi feirer «Musikkorpsenes år» med denne sammenslåingen av alle musikkorpsene i Stjørdal i dag, sier Bjørnar Reitan (17) som spiller trommer i både Skatval skolemusikklag og Skatval hornmusikklag.

Begge musikklagene møtte opp ved Stjørdalshallen og marsjerte sammen bort til Kimen kulturhus. Distriktets skolekorps var også spredd i to andre grupper, som startet to andre steder i Stjørdal. De tre gruppene marsjerte mot Kimen for felleskonserten som varte en time fra klokken 13.

– Jeg har blitt litt kastet ut i det nå rett etter ferien, men jeg er klar, sier Reitan, som også er trommis i band.