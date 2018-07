Myras gull er klar til plukking

Sist oppdatert 29/07/2018 kl 14:05

Varmen har satt skikkelig fart på modningen som har kommet langt også i noen høyere strøk der snøen tidlig blåste bort.

Det har satt fart på bærproduksjonen. Snøen har ligget lenger i lavlandet. Derfor er det ikke store forskjeller på modning høyt og lavt.

Det er meldt om store forekomster av molter på Østlandet denne varme sommeren, men Trønder-Avisa skrev nylig om en bærplukker i Vera i Verdal som kun fant 52 modne molter så vanligvis sikre plasser.

Ordfører Bente Estil i Lierne så moltemyrer fulle av blomster tidlig på sommeren. Men her er det ikke mange modne molter. I Værnes-regionen finnes det godt med bær for den som leter selv om «sikre» plasser skulle være tomme for bær. For da kan du være så heldig å finne bær andre steder.

Hver enkelt får vurdere hvor tilrådelig det er å legge ut på bærplukking i sprengvarmen. Dersom du først legger ut på tur, ta med godt med vann fordi bekkene er heller tørre. Det kan være smart å starte tidlig på dagen med litt lavere temperaturer istedenfor å legge ut på tur utpå de varme ettermiddagene.