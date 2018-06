Nå åpner enda et fristende turmål

Sist oppdatert 01/06/2018 kl 14:29

Kaffen er klar og vaffeljernet er i full sving på Øfstivollen søndag.

Vertskapet har alt klappet og klart til den første av fire søndagsåpne dager på Øfstivollen.

– Nå har det vært rundvask og hele pakken, sier Petter Slungård. Sammen med fruen Jeanette Vik er han vertskap på søndag.

– Kanskje åpner vi en søndag for seint? Været har så klart stor betydning for hvor mange som kommer på besøk, sier Slungård.

Med bil eller til fots

Øfstivollen eies av Flaksjø- & Lillefjell bygdeallmenning, og ligger sørvest for Flaksjøen. Det er fullt mulig å komme seg fram både med bil og til fots. Skal du kjøre kjører du sørsiden av elva til Ingstad. Cirka fire kilometer øst for Hegra bru går det av en avkjøring til Flaksjøen. Kjører du opp hit, er det å følge veien forbi vannet til du kommer til en vei som tar til høyre. Her er det skilt til Øfstivollen.

Skal du bruke føttene er det mulig å både fra Holmsvingen i Øfsti, fra Våggåskifte i Sorta og fra Romsjøen i Elvran.

Mellom 15 og 100

Vik og Slungård har sørget for at det blir nok kaffe og vafler på søndagens turmål. Det er temmelig vanskelig å beregne ettersom både værguder og mer til spiller inn på vaffelomsetningen.

– Det har vært over 100 personer en gang tidligere. Men det kan også komme bare 15-20, sier Petter Slungård, som skryter veldig av Øfstivollen og dens beliggenhet.

– Det er en fin tur og vollen har en fin beliggenhet med utsikt mot Yttersåsen, reklamerer Slungård.

Fire åpne søndager

«Dørene åpnes» på Øfstivollen klokka 11 søndag. I fire timer er det mulig å ta søndagskaffen der. Får du det ikke til denne søndagen er det fullt mulig å ta turen senere i sommer. Men vil du ha kaffe og vafler må du peile deg inn på en av de andre åpne dagene.

– Vi kommer til å ha åpent ytterligere tre søndager utpå sommeren., sier Petter Slungård.