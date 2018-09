Nå blir det andre boller for Stig

Etter 35 år som baker fikk Stig Karlsen påvist melastma. Da var det bare å finne en ny yrkesretning; nå stortrives han som helserekrutt ved Stjørdal bosenter.

– Jeg har sikkert hatt det lenge, men ikke tenkt spesielt over det. I juni i fjor ble jeg sykemeldt og utredet, og beskjeden fra legen var tydelig: Du kan jobbe ut måneden.

Stig Karlsen har byttet ut bakeruniformen med helseuniformen. I blå skjorte sitter han og hans lune smil i kantina ved Stjørdal bosenter. Han har nettopp gått av vakt ved bosenteret. Her jobber han to dager i uka, mens han tre dager i uka går på skole.

– Det var da jeg var under utredning i fjor sommer at jeg oppdaget en reklamekampanje for «Menn i helse» på et busskur, forteller Karlsen.

Interessen var vekket og han tok kontakt med Nav for å forhøre seg om mulighetene. Det ble søknad, intervjuprosess og 16. april i år startet han som helserekrutt. Først en praksis for å kjenne litt på om dette var riktig veivalg, og fra i høst er han også på plass på skolebenken.

Umulig å fortsette

1982 var året da tilfeldighetene førte Stig Karlsen til bakebenken ved Holm Bakeri. 17-åringen skulle bli baker og tok svennebrevet. 18 år senere forsøkte han seg på en jobb som salgskonsulent ved Norgesmøllen.

– Det handlet blant annet om å utvikle nye brødoppskrifter. Så hvis du spiser Rosenborg-brødet er det min oppskrift, sier Stig Karlsen, som returnerte til Stjørdal og bakeri etter noen år. Denne gang ble det hos den andre lokale bakeren, Johnsens Bakeri.

– Jeg tenkte ikke så mye over det, men jeg følte at kondisen var dårlig selv om jeg trimmet en del. Det er ikke uvanlig at bakere sliter med melstøvet, forteller han.

For Karlsens del var det støvet fra hvete og rug som sørget for den dårlige kondisen.

– En fin arbeidsplass, men det var umulig å fortsette med en kronisk sykdom. Uansett var drømmen om å bli midtbanegeneral for Leeds gått fløyten, sier Karlsen og gliser godt om barndomsdrømmen om å dominere på fotballbanene i Nord-England.

Stenger ører og munn

Bakerjobben har støvet bort, bokstavelig talt. Men Stig Karlsen er ikke typen som setter seg i sofaen og gir opp og synes synd på seg selv.

– Jeg har bestandig trivdes sammen med folk, så dette er midt i blinken, sier Karlsen. Nå er han en del av «Menn i helse»-gruppa som har satt seg på skolebenken i Trondheim.

– Det er jo en del av mannfolkene som har «sett lyset» da de har kommet inn i helsesektoren, sier han.

– Har du det også?

– Næsj, jeg har vel ikke det, men har sett det nok til at dette kjennes både bra og riktig ut. Jobben er veldig givende ved at det du gjør på jobb hjelper andre mennesker.

– Menn i helsesektoren er vel spesielt attraktive?

– Det er litt for få av oss. Jeg synes bare det er artig at jeg kan bidra med litt ekstra løft. Så tror jeg at det er sunt for både arbeidsmiljøet og brukerne med mannlige ansatte i helsesektoren. Det kan bli litt annen prat med noen av brukerne enn med bare damer.

– Hvordan har du blitt tatt imot blant alle damene?

– Det har gått veldig fint, – jeg trives veldig godt. Så er jeg vel litt rutinert sånn at jeg vet sånn cirka når jeg skal stenge igjen ører og munn, sier han og flirer.

Anbefales

Fram til neste sommer skal Stig Karlsen og hans medelever på «Menn i helse»-skolebenken komme seg gjennom pensum i helsefag. Deretter blir det ett års praksis før han kan ta fagprøve som helsefagarbeider. Da kan han sikte seg inn mot fast jobb i en bransje som var temmelig utenkelig da han var ung og skulle ut i yrkeslivet.

– Jeg synes mannfolk kan være litt tøffere og velge utdanning innenfor helsesektoren. Samtidig forstår jeg at det er vanskelig når man er 16-17 år og skal velge veien videre. Jeg tenkte aldri på å gå denne veien den gangen, men nå har jeg fått ganske mye livserfaring og er helt sikker på at jeg har gjort det riktige, sier Stig Karlsen.