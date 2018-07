Nå blir det blomstring i Gågata

De etterlengtede, men forsinkede, blomsterfatene som skal plasseres ut i Gågata har kommet. Onsdag starter utplassering og planting.

– Arbeidet i Gågata skal etter planen starte tidlig på formiddagen og brannvensenets stigebil kommer for å teste at den nødvendige framkommeligheten opprettholdes, forteller bygartner Elin Aune.

Hun rågleder seg til å få pynten på plass i Gågata, som i tillegg til å være dekorative også skal være nyttige.

– Denne beplantningen i Gågata er selvfølgelig et forskjønnende tiltak, men like viktig så er det også et tiltak mot «tilsiktede hendelser» eller terrorsikring som det kalles, sier Aune.

Det skal på plass 28 blomsterfat i Gågata og på Torget, og de vil være i to størrelser med diameter på 70 og 110 centimeter.