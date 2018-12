Nå blir det familiefyrverkeri på nyttårsaften

– Vi kjører på som planlagt, engasjementet til familiefyrverkeriet har vært strålende og vi kan ikke skuffe vårt publikum.

Dette sier Harald Steen. Han og hans firma Big Bang Pyro sørger i år for aller første gang for et fellesfyrverkeri i Stjørdal på nyttårsaften med «utskytningsrampe» ved Nedre Stokkan, på jordet like ved Stokkan ungdomsskole. Fyrverkeri blir det til tross for dystre værspådommer.

– Værmeldingene er ikke av de beste så det krever litt ekstra av oss som arrangører, men dette er løsbart og skal gå, sier Steen, som har satt i gang et gedigent spleiselag.

– Til nå har 105 personer sendt sitt bidrag. Vi trenger flere bidragsytere, sier Steen, som gleder seg til å lage en lys- og lydfest for stjørdalingene nyttårsaften ettermiddag. Han har en klar oppfordring både til de som skal se på kort og langt hold.

– Vipps et lite bidrag til fyrverkeriet. Og skal du se det på nært hold; så kom i god tid. Gå i stedet for å kjøre, ha på refleks og ta med masse godt humør, sier Harald Steen som lover et hyggelig avbrekk før nyttårsmiddagen skal fortæres.

Han har funnet den perfekte utskytningsplassen på jordet nord for Ringveg Nord og i hodet har han kombinasjonene mer eller mindre klare. Så nå mangler bare pengene.

– Et fyrverkeri som varer i sju-åtte minutter er det perfekte og da vil prislappen for det vi planlegger her i Stjørdal være på omtrent 40.000 kroner, sier Steen. Fyrverkerientusiasten håper på mange Vipps-bidrag til 541961 eller bankkontonummer 15.03.84.64555.