Nå blir det mer militær trafikk

Sist oppdatert 10/11/2018 kl 11:06

Onsdag ble feltøvelsen under NATO-øvelsen Trident Juncture og 9.500 militære kjøretøy skal fraktes fra Norge de nærmeste ukene.

De neste fire ukene må trafikantene regne med militær kolonnetrafikk hver dag. Omlag 9.500 militære kjøretøy skal ut av landet igjen, og det skal skje på de samme vegene som under transporten inn i landet, men på kortere tid, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Transporten inn pågikk over åtte uker. Returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn. Statens vegvesen ber trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.

– Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. Til og med lørdag vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal. Deretter skal kjøretøy og annet materiell fraktes til Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen for videre transport med skip. Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene. Dette vil pågå fram til begynnelsen av desember, melder vegvesenet.

I vår region er det særlig langs E6 vi vil merke den store trafikken på vei mot Fiborgtangen på Skogn.