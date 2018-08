Nå blir ultraløpet TV-serie

Sist oppdatert 28/08/2018 kl 17:57

TV 2 skal være med når Hallgeir Martin Lundemo skal jage et lag på ti kjente, men turuvante, under neste års ultraløp.

Et lag med ti kjendiser med eks-fotballdommer Per Ivar Staberg i spissen skal stables på beina og de skal kjempe mot fjellkongen Hallgeir Martin Lundemo under ultraløpet neste sommer. Lundemo skal starte med et handikap som består i at kjendislaget skal starte ti timer før på vei mot mål etter sju mil i Meråker-fjellene.

– Jeg ble utfordret til dette i år, men sånn ble det ikke. Etterhvert tok vi tilfeldigvis kontakt med TV 2 og lurte på om dette var noe å lage TV av, og de sa ja umiddelbart, fortalte Per Ivar Staberg da han orienterte kommunestyret i Meråker mandag kveld sammen med Hallgeir Martin Lundemo.

Konseptet er at ti kjendiser, av begge kjønn og i ulike aldre, skal starte ti timer før Hallgeir Martin Lundemo.

– Ingen av disse har fjell eller turer som sitt mellomnavn, forteller Staberg og antyder at Steffen Iversen er en av de ni andre på Staberg-laget.

Løypa er sju mil lang og passerer ni 1000-meterstopper på vei til mål på Teveltunet. For å vinne må kjendislaget ha fire løpere i mål før Lundemo.

– Programmene skal sendes på hovedkanalen og planen er fire programmer på cirka 45 minutter som sendes inn mot juletida neste år, forteller Per Ivar Staberg.

Kjendislaget skal også ha en mentor som er godt kjent i terrenget, nemlig Petter Northug.