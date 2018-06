Nå eier kommunen dette friluftsområdet

Sist oppdatert 22/06/2018 kl 11:20

Tønsåsen batteri i Lånke er nå kommunal friluftseiendom.

Selve kjøpet ble gjennomført like etter jul, men nå er konsesjon klar og skjøtet er på plass og tinglyst.

– Virkelig flott at Stjørdal kommune nå overtar eierskapet og dermed ansvaret for Tønsåsen. Jeg mener det er viktig at vi har enkle og tilrettelagte turmål nært der folk bor eller går på skole. I så måte kan vi nå videreutvikle det mest tilgjengelige turmålet i Lånke, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik.

Vedtaket om å kjøpe eiendommen ble gjort for litt mer enn tolv år siden. Den gangen ble handelen stoppet blant annet fordi Forsvaret måtte gjøre noen interne avklaringer rundt framtidige behov. Men i fjor tok Forsvaret den endelige beslutningen om å selge eiendommen, og Stjørdals-politikerne sa i desember ja til å betale 95.000 kroner for Tønsåsen batteri.

– Velkommen til å ta i bruk området, sier bygartner Elin Aune, som lover at kommunens park- og idrettsavdeling vil jobbe med å skaffe finansiering til nødvendige oppgraderinger fremover.

Tønsåsen batteri ble bygd i årene 1899-1902. Grunnen til opprettelsen var økt spenning i forholdet med Sverige i forkant av unionsoppløsningen i 1905. Batteriets hovedretning er mot øst og er tenkt å hindre fremrykning nedover Stjørdalen.