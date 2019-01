Nå er det Nordby som styrer kulturhuset

Mannen som har vært kulturhussjef siden Kimen-åpningen, Jomar Ertsgaard, har sluttet. Nå er det Frank Nordby som styrer i Kimen kulturhus.

– Vi fant ut at dette var en grei måte å gjøre det på. Først og fremst er min oppgave å ivareta de ansatte, sier Frank Nordby. Han er biblioteksjef, men i påvente av at det tilsettes ny leder for Kimen kulturhus styrer han også enheten som heter kulturproduksjon i kommunens kulturavdeling. Det er i praksis kulturhussjefstillingen.

– Det er jo Jarle Førde som er kultursjef som sjefer, mens jeg tar hånd om mine to enheter i hverdagen, sier Nordby.

– Blir det dobbelt så travelt med to enheter å styre?

– Det blir litt travlere ja. Men det er veldig flinke bolk både i biblioteket og i kulturproduksjon, og disse tar litt ekstra ansvar nå, sier Nordby.

Selv er han glad for å få muligheten til å se inn i en annen enhet.

– Det er interessant å få større innblikk i hvordan hele huset fungerer, sier Nordby.

– Står ditt navn på søkerlisten til stillingen som ny leder for Kimen kulturhus?

– Det gjør det nok ikke. Jeg er veldig fornøyd med den jobben jeg har, så dette er bare en overgangsordning, sier biblioteksjef og for tiden kulturhussjef Frank Nordby.

Stillingen som leder for Kimen kulturhus har søknadsfrist 9. januar.