– Nå er det på tide med pol

Meråker-politiker vil at det skal mases på Vinmonopolet om å etablere et utsalg i bygda.

– Handelen i Meråker har gått opp de siste årene, og nye butikker er på vei inn. Men den viktigste endringen fra forrige søknad til i dag, er imidlertid at Meråker i 2018 har flere hytter enn bolighus i kommunen. Et polutsalg kan for også bidra til å øke handelen i bygda

ytterligere, samtidig som handelslekkasjen til Sverige begrenses. Det skriver Senterpartiets Anne Marken i et spørsmål til kommunestyret.

Nå ønsker hun at partifellen hennes, ordfører Kari Anita Furunes maser på Vinmonopolet. Marken understreker at hun vet det har blitt søkt flere ganger tidligere, og at Meråker står som en «aktiv kommune» på polets lister. Dette betyr at de er registrert som en polønskende kommune.

– Senterpartiet i Meråker synes at det er på tide at både hyttefolk og fastboende bør kunne få kjøpe seg en flaske vin i Meråker sentrum, sier Anne Marken.