Nå er jobben (nesten) gjort

Fredag 14. september 1962 gikk raset. Det var en meget stolt regiondirektør Kari Øvrelid i Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE som ønsket velkommen i Skjelstadmark i dag for å markere 26 års samarbeid mellom NVE og Stjørdal kommune for å gjennomføre sikringstiltak mot kvikkleireskred i Skjelstadmark.

Gjennom årene har erosjon vært årsak til en rekke skred i Skjelstadmark, og flere skred har tatt liv. Det siste var skredet ved hoven ved 22-tida om kvelden fredag 14. september 1962 da en to år gammel gutt mistet livet.

Rissa-raset i 1978 var en vekker for det offentlige Norge med tanke på rassikring. Tor Bidtnes fortalte på sin lune måte hvordan grunneiere i Skjelstadmark engasjerte seg for å bli med på bølgen. Bevisstheten om forebyggende tiltak vokste.

I 1992 startet NVE samarbeid med Stjørdal kommune i et storstilt sikringsarbeid i ravinelandskapet i Gråelva-vassdraget fr å stanse den truende erosjonsutviklingen fra vassdraget. Sjefsingeniør Mads Johnsen fra NVE har deltatt i arbeidet i alle disse årene og har fått et nært og inderlig forhold til Skjelstadmark.

Arbeidet har gitt resultater. Skredfaren er redusert i 23 kvikkleireoner i Skjelstadmark. Innenfor dette arealet bor om lag 410 personer. Det er sikret 145 boliger, 88 større næringsbygg (inkl. driftsbygninger) og 178 uthus/garasjer.

Totalt er det gått med 650.000 m3 løs steinmasse fra brudd. Steinmassene er hentet fra eget steinbrudd tilhørende prosjektet ved Kyllo:

• Gråelva er steinsatt i bunn og sider over en strekning på ca. 7 km. Elvebunnen er hevet 1 – 2 meter.

• Hofstadelva er steinsatt i ca. 2 km lengde og elvebunnen er stort sett hevet 2 meter. Det er lagt inn støttefyllinger i terrenget.

• 20 sidebekker er steinsatt i bunn og sider over en strekning på totalt 19 km. Alle bekkene har oppnådd en heving av bunnen på ca. 2 meter.

• Anlegget er prosjektert av NVE med Norges Geotekniske Institutt NGI som geoteknisk konsulent. Hovedentrepenør for anlegget har vært NVEs egen anleggsenhet. Selberg Arkitektkontor AS har laget en egen reguleringsplan.

Kari Øvrelid fra NVE kunne glede seg over solstråler da hun tok ordet:

– Velkommen alle sammen til en dag som mange har jobba for lenge, og som vi håper skal bli minnerik og interessant for alle dere som har kommet hit.

Det er en ekstra stas at vi har fått med oss statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra Olje og Energidepartementet. Dette har vært en stor statlig investering over lang tid. Vi har også med oss ordfører Ivar Vigdenes fra Stjørdal kommune. Dette anlegget har jo kostet 100 mill.kr. og dere har betalt en fjerdedel av det. Det er mange penger for en kommune, og en kraftinnsats over lang tid.

Kommunikasjonsdirektør i NVE Kjell Hillestad overrakte Stjørdal kommune anlegget som skal følges opp og møte mer trøndersk vann, vær og klima. Her er det også ei informativ informasjonstavle. Rett ved tavla er det også anlagt noen solide steinblokker som et eget minne.

Det er utført et veldig vakkert arbeid:

– Ingeniører vil gjerne etterlate seg synlige arbeid. Men i dette tilfellet er vi mest fornøyd med at vår innsats ikke vises, sa Mads Johnsen som sa at den totale jobben nesten er fullført:

– Men vi har igjen litt arbeid også til neste år, sa han.

Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Trøndelag Tore Bjørkli var også til stede.

Etter befaring i elvelandskapet gikk turen opp til Vårtun for soddmiddag i regi av Selbu Bygdekvinnelag og Sanitetsforeningen med John Morten Husbyn som konferansier. Mads Johnsen åpnet talerekka med en orientering om arbeidet gjennom 26 år før en rekke andre hilsener.

Da var det særlig sterkt da Inger Reberg leste diktet hun hadde skrevet til minnemarkeringen for 40-årsjubileet for raset i 2002: «Fem livet ble berget, men det manglet en liten gutt». Folk bodde i ei bygd som levde på nåde.

Ordfører Ivar Vigdenes takket for maten med en spesiell takk til de som sto for serveringen. Han glemte heller ikke Åse Gresseth med røtter fra Forradal som hadde laget et veldig velsmakende flatbrød.

Nå har NVE og Stjørdal kommune skapt trygghet for beboerne i Skjelstadmark.