Nå er VM-ølet i boks

Mandag ferdigstilte Stolt bryggeri det spesiallagede ølet til VM i rallycross 2018. Nå finnes det i butikkhyllene i og rundt Stjørdal, klar for å nytes av rallycrosstilhengere og andre interesserte.

– Vi leverer i disse dager 6000 liter nytappet øl fra vårt bryggeri, og vi er veldig spent på mottakelsen, sier daglig leder og brygger Mikael Slettedal i Stolt bryggeri i Stjørdal i en pressemelding fra VM-arrangørene.

Mørk boks med lyst øl

– Vi har hatt et tett samarbeid med Hell RX, og noen av lederne har selv vært med og smakt seg fram til det endelige produktet. I tillegg har HellRX selv vært med på å designe etiketten på ølet som har fått navnet «HellRX Blonde», med undertittel «Hell of a beer». Vi syns det har blitt et godt øl, med en kul etikett, forteller Slettedal i meldigen.

Stolt bryggeri skal levere drikkevarene til campingen, restaurant-teltene på Lånkebanen og til festene i tillegg til butikkhyllene på Stjørdal. Ølet betegnes som et lyst lettdrikkende øl, og er en fruktig og lys lager med amerikansk sitrushumle, spesialtappet for HellRX2018.

Økende trend

– For oss i Stolt bryggeri er det en vinn-vinn situasjon at vi får produsere varer til et lokalt arrangement. Arrangøren tjener på salget, og vi får profilert vårt bryggeri. Blues in Hell er annen arrangør som produserer sitt spesialøl under festivalen i september, og det er en økende trend at store arrangement setter sitt preg på festen med sitt egendesignede ølmerke, sier Slettedal som håper ølboksene og ølet hans blir lagt merke til under arrangementet.