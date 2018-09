Nå blir det strøm til 94 hytter

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 17:53

Hersjøen hytteforening i Selbu har i mange år arbeidet med å få lagt strøm til hyttefeltet. Hvis værgudene er samarbeidsvillige, kan de første hytteeierne se lyset i november.

– Hytteforeningen startet arbeidet allerede i 2011, men i 2016 nedsatte vi en strømgruppe og siden har det gått slag i slag. Alle de andre store hytteforeningene i Selbu har fått innlagt strøm, og nå er det på tide at også vi får, sier Per Gunnar Alseth fra Hell.

94 får strøm

I Hersjøen hytteforening er det nærmere 120 hytter, og 94 av dem har varslet at de ønsker å knytte seg til strømnettet som nå er ferd med å bygges av Trønderenergi og Kyllo Maskin.

– For oss i Trønderenergi er dette er stort prosjekt. Totalt skal det graves 21 kilometer med grøft og hele 34 kilometer med kabel skal legges, sier Nils Arne Husdal, prosjektleder i Trønderenergi.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 12,5 millioner kroner, som fordeles på de 94 hyttene som blir med. I tillegg dekker Trønderenergi en betydelig del av utgiftene.

– Vi går inn med et bunnfradrag på 50 000 kroner til hver hytteeier. Totalt dreier det seg om 4,8 millioner kroner, som er betydelig bidrag. Dette bunnfradraget forsvinner fra nyttår, og derfor var det viktig å komme i gang nå, sier Husdal.

Treårsprosjekt

For hytteeierne som får innlagt strøm blir det en enklere hverdag, og for energigiganten er det meningen at utbyggingen skal gi klingende mynt i kassen.

– Både legging av kabel og 94 nye kunder er butikk for oss. Vi startet å grave forrige mandag, og hvis vi ikke må slite med for mye snø i høst er planen at de første hyttene får innlagt strøm i begynnelsen av november. Blir forholdene for tøffe, må vi avslutte tidligere på høsten. Totalt skal prosjektet gå over tre år, sier han.

Hytteeierne ser bokstavelig talt frem til en lysere fremtid.

– Kommunen gjorde en hytteundersøkelse i 2016, hvor strøm, mobildekning og skisport var de viktigste elementene for hytteeierne. Nå jobbes det med å få lagt hit en mobilmast, som er mye enklere når strømmen er på plass, sier Alseth.

I tillegg blir det også mer bekvemt for skigåerne i området, enten det er hyttefolk eller folk som bor i området.

– Øverbygda IL har en skihytte her inne, som hittil kun har brukt dieselaggregat som strømkilde. Nå får også de innlagt strøm, sier Alseth, som også fremhever jobben hytteforeningen har gjort for å tilrettelegge med badeplasser og turstier med gapahuker rundt Hersjøen, som anvendes flittig i sommerhalvåret.

1600-1700 hytter

Selbu kommune har vært pådriver for å få lagt strøm til hyttefeltene. Ordfører Ole Morten Balstad er glad for at hyttene i Hersjøen snart får innlagt elektrisitet.

– Det er viktig med strøm i hyttefelt, og det er noe vi lenge har jobbet med. Hersjøen er det siste store hytteområdet i kommunen som får elektrisitet. Kommunen ønsker å legge til rette for utmarksnæring og hyttefolk, og med innlagt strøm i hyttene kan det medføre at hyttefolket tilbringer lengre tid i hyttene noe som også handelsnæringen nyter godt av.

I Selbu finnes om lag 1600-1700 hytter, men kommunen ønsker at flere skal få oppleve hyttedrømmen i kommunen.

– Vi har nylig regulert inn 250 hyttetomter i hyttefelt, men vi har i tillegg hundrevis av tomter lengre unna. I Selbu finnes alle muligheter for dem som ønsker å bygge seg en hytte, sier Balstad.