Nå får vinnerne prispengene

Sist oppdatert 25/09/2018 kl 07:27

Tidligere har vinnerne av eldreprisen måtte gitt pengene videre. Fra og med i år er det ikke sånn lenger.

Leder av eldrerådet i Stjørdal, Jon-Anders Myrvang, er godt fornøyd med at kriteriene om videredeling av eldreprisen nå er endret.

– Organisasjoner, enkeltpersoner og kommunen gjør en flott innsats overfor seniorene i kommunen, og mange har i årenes løp blitt hedret med prisen. Men de som har mottatt prisen har, i henhold til tildelingskriteriene, gitt den videre til andre som også har gjort seg fortjent. Dette er nå endret; personen eller organisasjon som får prisen, beholder den, men kan også gi den videre dersom de ønsker det, sier Jon-Anders Myrvang.

Årets eldrepris vil bli utdelt under et festarrangement i Kimen, der også kulturprisen og miljøprisen blir overlevert. For alle prisene haster det nå å komme med begrunnede forslag til kandidater.