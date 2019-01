Etter et stort snøfall og mye vær de siste dagene er det endelig skiforhold i Meråker Alpinsenter i dag. I dag går de to øverste skitrekkene i alpinsenteret, i tillegg til ett av barnetrekkene.

I senteret er det midt på lørdagen litt under en minusgrad, helt vindustille, og flere centimeter med splitter ny snø. Med værmeldingene framover kan det tyde på at det endelig er duket for noen herlige dager på ski.