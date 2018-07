Nå grønnes det i havre-åkeren

Det ble aldri havredyrking på uteområdet nord for Kimen. Nå er den grønne plenen i ferd med å slå rot.

John Reidar Halle gjorde et stunt da han sådde havre i stedet for plen på området som firmaet Brødrene Halle skulle ferdigstille nord for Kimen kulturhus. Halle fikk tommelen opp fra ordføreren og han fikk masse positiv respons for sitt påfunn fra innbyggere i Stjørdal. Men ledelsen i Stjørdal Kulturutvikling AS likte ikke at entreprenøren sådde havre i stedet for gress.

– Vi har hatt en avklaring på dette, så nå blir det gress, slo daglig leder Arne Fridthjof Venæs fast da Kimen-styret vurderte saken.

Nå har de kommunale plenklipperne tatt sine første runder på det nye gresset og John Reidar Halle var føre var da han sådde havren.

– Faren til min «havreekspert» Ove Rune Rolfseng, Jorulf Rolfseng, sådde gress inn blant havren. Det ble også gjødslet, så det blir et veldig fint område ettersom havren er med og forsterker gresset. Jeg må sende en stor takk til Jorulf, uttalte Halle da han måtte snu.