Nå har skolen 180 overnattingsplasser

Meråker videregående skole, gjennom fylkeskommunen, har kjøpt opp Sportstunet og Idrettstunet som ligger helt inntil skolen. Det tilfører skolen full råderett over 180 overnattingsplasser.

Da datteren Marit startet som elev ved Meråker videregående skole tapte Morten Muus Falck sitt hjerte til Meråker. Idrettsbygda ble en trygg og god base for datteren, – den eneste utfordringen var hybelsituasjonen.

– Jeg selger sjela mi i dag, sier Morten Muus Falck (61) idet han setter signaturen sin på avtaledokumentene. Trondheims-mannen startet med å bygge hybeltunet sammen med Håvard Aunan tilbake i 2008. Dette er senere solgt til Meråker Skiskytterklubb. Muus Falck fortsatte å bygge i Meråker, mest fordi han hadde blitt så glad i bygda og den videregående skolen. Sportstunet med 160 overnattingsplasser på det maksimale og Idrettstunet med 20 hybelplasser ble ført opp i tett dialog med Meråker videregående skole. Nå har fylkeskommunen og Muus Falck blitt enige om et kjøp og salg.

Samfunnsutvikling

– Dette er en veldig viktig avtale for vår del, og jeg ønsker å berømme både Morten Muus Falck og fylkeskommunen for at dette nå har kommet på plass. For oss er det viktig å ha tilgang til bygningene for å få til en god utvikling av Meråker videregående skole og Arena Meråker. Noe av det aller viktigste både for oss som skole og fylkeskommunen er å drive med samfunnsutvikling, sier rektor ved Meråker videregående skole, Bjørg Sissel Kvannli.

Det er særlig det svært så omfattende Kina-prosjektet som er viktig i den nærmeste tiden. De kinesiske ungdommene som snart kommer til Meråker for å satse for fullt fram mot OL i Beijing i 2022 får sin base ved Sportstunet og Idrettstunet, en superkort spasertur fra alle fasiliteter ved Meråker videregående skole.

Hotell på ønskelisten

Det var brede smil da kjøper og selger møttes til signering av avtalen. Samarbeidet har vært bra hele veien, og nå er det bare å se videre framover. Akkurat det er ikke noe problem for mannskapet ved Meråker videregående skole.

– Hva er det neste på ønskelisten nå?

– Du må bare si det nå, Øyvind, sier rektor Bjørg Sissel Kvannli og henvender seg til Øyvind Slungård. Det er ingen tvil om at Slungård er mannen bak mange av prosjektene knyttet til den videregående skolen og skimiljøet i bygda.

Øyvind Slungård smiler, – det er ikke tvil om at han har tenkt de neste tankene for lenge siden.

– Hvis vi skal utvikle oss videre så har vi behov for en type sportshotell. Standarden på overnattingsplassene er begrensningen nå. Det finnes muligheter på området til å utvide den eksisterende bygningsmassen, sier Slungård.

Halvparten av Grova-nyheter

Fylkets eiendomssjef Rune Venås poengterer at fylkeskommunen nok ikke er en typisk hotellbygger og -drifter.

– Men på sikt er det sikkert fullt mulig å videreutvikle Sportstunet og Idrettstunet, mener Venås.

I samme åndedrag som at fylkeskommunen kjøper Idrettstunet og Sportstunet sikrer fylkeskommunen seg også 50 prosent av eiendomsretten til nye installasjoner i Grova Skisenter. Dette inkluderer et nytt servicebygg med garderober og toalett, standplassbygg, sikkerhetsgjerder og forsterkning av fiber- og mobilnett i området.