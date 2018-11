Nå kan du få gode tips til å finne slekten

Sist oppdatert 03/11/2018 kl 15:29

Er du på leting etter dine røtter og ikke vet hvor du skal finne svar? I forbindelse med den landsomfattende Slektsforskerdagen, arrangerer Slekt og Data Stjørdal et foredrag med Tore Syversen der tema er DNA og slektsforskning.

Stjørdalsavdelingen av Slekt og Data vil gjerne at flere skal få muligheten til å finne sine røtter og slektninger. Grethe Hegge og Rolf-Einar Pedersen fra slekt og data lokalt i Stjørdal forteller at de nå tilbyr et gratis foredrag med tema om både DNA og slektsforskning.

– Vi registrerer at det stadig blir mer populært med DNA-testing for å finne egne slektsledd. Ved bruk av DNA kan man også finne de geografiske områder man har røtter fra. Etter en slik test får du tilgang til rådata. Denne kan det søkes i etter dine slektninger, forklarer Grethe Hegge fra Skatval. Hun har selv funnet grener blant annet til Värmland i Sverige etter DNA-testing.

Gratis arrangement i biblioteket

I biblioteket i Kimen vil foredragsholder Tore Syversen dele sine egne erfaringer med tema DNA og slektsforskning. Foredraget vil gi en innføring i hva DNA er, hvordan slike tester kan benyttes i slektsforskning, og hvilke utfordringer man møter i dette arbeidet. Syversen har røtter fra Østfold og Sunnmøre. Han har vært professor hos NTNU i toksikologi (læren om giftige stoffer) og har bodd i Trondheim siden 1977.

– Tore Syversen står klar i biblioteket samme med oss lørdag 10. november når foredraget starter klokken 12.00, sier Grethe Hegge og Rolf-Einar Pedersen. De to tror det er mange som har interesse av å finne ut mer om sine forfedre.

Søk på nettet

– Hvordan skal man finne slekt gjennom søk på relevante nettsteder?

– I Digitalarkivet.no kan man nå søke etter navn fra 1797 til 1916 for Nedre Stjørdal, til 1914 for Hegra og til 1893 for Meråker. Den siste kirkeboken for Meråker er ennå ikke tilgjengelig digitalt. Man kan også søke i Trondheimsbasen, en CD utgitt for søk etter navn i store deler av Trøndelag, forteller Grethe Hegge.

De siste kirkebøker fra Meråker gjenstår å legge ut digitalt. Hittil finnes såkalt transkribent fra 1893 til 1914 fra Meråker. Man kan også søke i Trondheimsbasen etter slekt, eller benytte en spesiell CD utgitt for søk på navn.

– Jeg har selv utviklet søkemotoren anenett.no med 57.000 navn på nettstedet, sier Grethe Hegge som ble medlem i Skatval historielag i voksen alder. Hun har tilegnet seg nærmest en profesjon innen slektsforskning, og har selv tatt DNA-tester for å finne egne slektsledd. Rolf-Einar Pedersen fra Slekt og Data lokalt har funnet røtter fra Undersåker ved Åre. Pedersen har uten DNA-test funnet egen slekt på Skogn og Frosta.

– Velkommen til et lærerikt foredrag med slektsforsker Tore Syversen, sier de to fra Stjørdal Slekt og Data som tilbyr det gratis foredraget i biblioteket 10. november.