Nå kan du strikke NM-premier

Sist oppdatert 30/08/2018 kl 18:04

Alle deltakerne i vinterens langrenns-NM i Meråker skal få hjemmestrikkede NM-votter. I helgen deles det ut garnpakker til ivrige strikkere.

Kassevis med garn har kommet til Meråker. Sandnes Garn har sponset garn til en verdi av cirka 50.000 kroner og nå gjenstår det «bare» å strikke omtrent 600 par votter. Skjønt en del er på gang.

– Vi har levert ut garn til cirka 300 par, og omtrent 120-130 par er levert inn ferdig, sier Mimmi Raaen Sandmæl.

Hun er premieansvarlig for kommende vinters NM på ski i Meråker. Da har hun satt seg fore at alle deltakere skal få et hjemmestrikket par med votter.

– Herrevotten, som det blir flest av, er mørkeblå og lyseblå, mens damevotten er hvit og blå, sier Raaen Sandmæl.

Ved Fides pakkes det nå garnpakker som inneholder nok garn til et par votter, mønster og en navnelapp der strikkerens navn skal fylles ut for å gjøre premien litt ekstra personlig.

– De gjør en kjempejobb for oss. Alt blir så mye mer lettvint når vi skal dele ut til strikkerne, sier Mimmi Raaen Sandmæl og skryter av Fides-gjengen. Utdeling av garn og mønster skal hun og andre i komiteen gjøre i helgen under Grenseløse Meråkerdager.

– Da er det bare å hente garnpakker og sette i gang med strikking. Vi må ha omtrent 300 par til, så ivrige strikkere skal gjerne få bidra. I helgen kommer det forhåpentligvis også en god del hyttebeboere innom. Det er bare artig at strikkerne kommer fra mange plasser. Så langt har vi bidrag både fra London, Kristiansand, Frosta og Fosen foruten vårt eget dalføre, sier Mimmi Raaen Sandmæl.

Har du lyst å bidra med å strikke en deltakerpremie til en av landets langrennsstjerner er det bare å stikke innom standen til Ski-NM under helgens messe i Meråkerhallen. Da får du alt du trenger og du blir registrert som en av dugnadsstrikkerne.