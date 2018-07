Nå kan du «glampe» i Sorta

Glamping er en ny trend for camping på spennende lokasjoner. «Opplevelser for livet» heter tilbudet som starter opp i Stjørdal. Inne i teltet skal man ligge godt og komfortabelt på behagelige madrasser. Utenfor skal man nyte naturen.

Tenk deg at du oppdager og opplever naturen på en helt ny måte. På det helt spesielle stedet tar du inn i telt for natten med super komfort og gode madrasser. Glamping er en populær måte å komme nær naturen og landskapet på. Inne i teltet, eller i omgivelsene rundt kan opplevelsene bli svært spesielle og gi opplevelser for livet. Kay Morten Myrbekk fra Stjørdal tilbyr nå glamping i ferdig innredet telt på Eidum Gård i Lånke.

– Vi har blitt godt mottatt hos Solvår L. Reinsberg og Vebjørn Reinsberg som driver Eidum Gårdsbakeri i Sorta. Her tilbyr vi nå overnatting med såkalt glamping, og i pakken kan vi fra bakeriet tilby ferdig frokost med rykende ferske brød fra bakeriet, sier Kay Morten Myrbekk. Han er turleder hos Den norske turistforening og er ofte ute i naturen. Myrbekk er også kjent som driver av Storvika Strandkiosk gjennom sommerhalvåret i Stjørdal. Nå starter han opp konseptet med innredet telt ikke ulik en lavvo i utforming innredet behagelig og imøtekommende. Teltet står klart for gjester som vil bestille konseptet.

Bor ute i naturen – opplever nærområdet

Teltene hos Opplevelser for livet som nå starter opp i Stjørdal, kan etter hvert bli utplassert også andre steder i kommunen. Først ut er derimot Eidum Gård med sitt gårdsbakeri med flott utsikt utover nedre del av Stjørdal. Man kan bestille flere tilbud på gården for opplevelser.

– Hva kan den som vil teste ut glamping hos dere oppleve?

– Konseptet er komfortabelt og litt eksklusivt. Vi søker kontakt med noen som kan bidra med innredning som passer til slike telt. Disse ligner en stor lavvo med muligheter for åpning av teltduken, slik at man ser mere av omgivelsene ute. Opplevelser for livet kaller vi dette. Vi ønsker å tilby teltløsninger som lokaliseres sammen med andre tilbud. Et mål er at opplevelsene skal bli spesielle for den som benytter seg av tilbudet, sier Myrbekk. Vebjørn Reinsberg på gården vil sammen med kona Solvår kunne tilby nydelig bakst og frokost med kaffe til gjestene.

– Bakeriet vårt ligger rett ved teltplassen. Det vil serveres nybakte brød og traktet kaffe fra Langøra kaffebrenneri til gjestene. Vi tror nok at Kay Morten vil få bestillinger også fra brudepar, lokale gjester og turister, sier Vebjørn Reinsberg. Oppstarten skjer med et telt i første omgang.

– Jeg har flere gode lokasjoner i kikkerten, men disse må være med oppsikt fra noen i nærheten. Noe av motivasjonen for å starte tilbudet er å få vist hvor flott Stjørdal er med vakker natur og mange små produsenter av unike kortreiste varer og tjenester. Vi ønsker ikke at telt, inventar og utstyr blir stjålet eller ødelagt på noen måte. Får vi en god start i Sorta vil vi utvide med flere telt, sier Kay Morten Myrbekk. Han vil gjerne ha mer samarbeid med lokale produsenter av mat, drikke, inventar og utemøbler. Han er også interessert i gårdslokasjoner med en spesiell utsikt eller tilbud ved gården andre steder i kommunen. Dette kan også være gamle setervoller. Tilbudet med glamping kan også innbefatte turguiding i fjellet og det å vise besøkende spesiell natur i egen kommune. Eksempelvis tilbyr Stall Eidumstrøa både turer med islandshester og såkalt goatwalk, der temmede geiter blir med på turen med kløv, turutstyr og matpakke på ryggen. Hos Stall Eidumstrøa kan du samtidig med opplevelsene i de behagelige teltene planlegge en flott ridetur en dag eller over flere dager.

Bli kjent med Stjørdal fra fjord til fjell

Turleder Kay Morten Myrbekk er godt kjent i egen kommune. Han leder turer for Turistforeningen lokalt og lar seg stadig imponere over nyoppdagede flotte områder. Gründeren bak konseptet Opplevelser for livet vil gjerne ha flere med ut i naturen.

– Stjørdal er i en unik situasjon topografisk med korte avstander fra fjorden til fjellet. Jeg vil gjerne ta med folk ut på tur, og noen ganger kan det være greit å tilby behagelig overnatting ute i det fri, sier Myrbekk. Teltene av amerikansk modell er fem meter i diameter. Inne i teltet skal det på faste lokaliteter stå klar en behagelig dobbeltseng tilgjengelig for turgjester.

– Vi er helt i startfasen med vår glamping og Opplevelser for livet. Våre samarbeidspartnere så langt med Knit Me og Eidum Gård har gitt oss en flott oppstart. Vi skal etter hvert ut på flere andre flotte lokaliteter. Utvidelsene vil kreve at tilbudet nå benyttes. Vi har opprettet en egen facebook-side der tilbudet formidles med mulighet for booking og bestilling, sier Kay Morten Myrbekk.

På adressen http://www.facebook.com/Opplevelserforlivet finner du mer informasjon.