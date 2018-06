Nå kan du sikre deg Frank

Sissel Albertsen og Maurizio Lucia håpet på 25.000 kroner i folkefinansiering til søppelkomprimatoren Frank. Nå har de fått inn over 90.000.

– Det er over all forventning, men vi er veldig takknemlige. Det sier ekteparet Sissel Albertsen og Maurizio Lucia. Sammen driver de firmaet Komprimo som har utviklet avfallskomprimatoren Frank som er en verdensrevolusjonerende søppelnyhet. Etter mer enn fire år med ideer, prototyper, oppturer og nedturer, er det nå klart for produksjon av Frank.

– Frank blir satt i produksjon i løpet av få dager. Denne foregår i Sverige, og Frank skal være klar for levering til oktober, sier Sissel Albertsen.

De er i mål med produktet, men de er slett ikke i mål med alt det andre.

– Det er masse beinhard jobbing. Vi skal selge inn til forhandlere, og vi skal utvikle esken og emballasjen til Frank. Det er dette vi ser for oss at folkefinansieringen gjennom startskudd.no skal bidra til. Esken skal være mer enn bare en eske, sier gründerne Albertsen og Lucia.

Store besparelser

Det enkle og geniale med Frank er at den komprimerer søppelet ditt. Med seks fjær, sju plastdeler og to skruer har de utviklet en søppelbøtte som kan spare opptil 70 prosent av volumet på avfallet.

– Utprøvingen som er gjort viser veldig gode resultater, og renovasjonsselskapene har stor tro på Frank. For mange kan en reduksjon i avfallsvolumet bety at søppelet kan hentes sjeldnere og det kan bety store besparelser både for miljøet og økonomisk, sier Maurizio Lucia.

Flere renovasjonsselskap skal teste ut komprimatoren blant sine kunder etter hvert, men gjennom folkefinansieringen kan du allerede nå sikre deg din egen Frank.

– Her kan du slå til på ulike tilbud for å sikre deg Frank allerede fra oktober. På den måten kan du spare miljøet og du kan spare penger. Kanskje trenger du ikke ha så stor søppeldunk som i dag, sier Sissel Albertsen. På startskudd.no kan du både bidra og bestille Frank, men den muligheten varer bare til og med fredag.

Håper å selge 15.000 i år

Komprimo har som mål å selge 15.000 søppelbøtter i løpet av 2018. Så langt har de solgt 2.000, men Albertsen og Lucia er krystallklare på at potensialet er enormt.

– Så langt er vi alene i hele verden med et produkt som dette, så for oss handler det i stor grad om å komme i kontakt med de riktige bedriftene og personene for å få spredt Frank verden over, sier de to.

Selskapet Komprimo AS har foreløpig vært fulltidsjobben for Sissel Albertsen, mens Lucia jobber for fullt i annen jobb. De har fått med seg investorer på laget, men har fortsatt kontroll i selskapet med totalt 66 prosent av aksjene.

– Vi skal prøve å klamre oss fast til det. Men samtidig ser vi at dersom dette tar av som vi håper kan det bli endringer på det, sier to forventningsfulle søppelkomprimeringsgründere.