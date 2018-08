Nå kan du sikre deg plass til å se disse stjernene

Sist oppdatert 23/08/2018 kl 10:10

Onsdag 24. oktober spiller Norges håndballherrer landskamp mot Østerrike i Stjørdalshallen. Torsdag morgen ble billettene lagt ut for salg.

– Vi håper at Stjørdalshallen blir stappfull, og det vil vel si over 3.000 tilskuere, sier Inger Lise Guldseth Augdal. Hun er nestleder i håndballens regionstyre og ansvarlig for «storarrangementene» i Stjørdal. Nå regner hun med at det blir hektisk trafikk på ticketco.no som selger billettene.

– Håndballag i Stjørdals-regionen har fått tilbud om å kjøpe billetter på forhånd. Fra torsdag klokka 9 ble de øvrige billettene lagt ut, og her er det både masse gode sitteplasser og mange plasser på galleriet, sier Guldseth Augdal.

Håndballherrene har blitt nasjonens nye kjæledegger på grunn av sine prestasjoner i de siste mesterskapene. EHF Euro-Cup, som kampen mot Østerrike er en del av, er viktige kamper for å forberede seg best mulig til EM på hjemmebane i 2020. De tre arrangørlandene Norge, Sverige og Østerrike spiller i EHF Euro-Cup sammen med regjerende europamester Spania. Som kjent skal det spilles EM-kamper i 2020 i splitter nye Trondheim Spektrum.

– Vi er veldig heldige at landslaget spiller i Stjørdalshallen. Her håper vi å lage en ny herlig håndballfest, sier Inger Lise Guldseth Augdal.