Nå kommer boka som aldri skulle komme ut

– Det kjæm itjnå fleir bøker. Det var standardsvaret til Ola Bjørknes da folk lurte på når den tredje av historiebøkene skulle komme. Nå må han bite ordene i seg.

– Nå håper jeg at jeg får like mye positiv oppmerksomhet for denne boka som de to første bøkene mine, sier Ola Bjørknes.

Siste historier

Nå har han, med god hjelp av sønnen John og hans samboer Astrid Selvåg, skrevet ned de siste historiene. For nå er det de siste.

– Ja, nå er det slutt. Kona Bjørg var lei etter forrige bok, men nå sier hun at jeg har dratt ut strikken så langt det går, sier Ola Bjørknes, retter litt på Aspås-huva og flirer sin velkjente latter.

Drosjesjåfør og bussjåfør. Ørene har hørt mye og 81-åringen fra Torsbjørkdalen er en god historiegjenforteller. Flere TV-opptredener og mange innslag fra scenen vitner om det.

Den tredje, og siste, av Olas samlinger inneholder litt hummer og kanari med Meråker-vri.

– Her er det oppsamling av de siste historiene og notater fra mitt «lille» arkiv, pluss dialektord og ordtak. Jeg fant blant annet et skolehefte fra en 8. klasse i 1980 som inneholdt dialektord og ordtak som jeg har hentet en del fra. Det er også materiale her fra boka til Bjørn Roar Krogstad og Per Sulåmo som ble gitt ut i 1986.

Kreftfri

Ola Bjørknes er en bygdeoriginal. Alle kjenner «Bjørknes´n» i Meråker. Uansett temperatur så er den velkjente Aspås-huva på plass på toppen og selv er torsbjørkdalingen aller mest fornøyd med det han avslutter forordet til nyboka med.

– Æ e fortsatt fri for kreft og stadig i godt humør, understreker Ola Bjørknes. Han har nemlig hatt to ulike kreftformer tidligere, som han har vært så heldig å bli frisk fra, og de siste seks årene har kreftprøvene vært positive. – Mye takket være humoren, grønn te, laks og makrell, tror han selv.