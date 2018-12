Nå kommer den fjerde dunken

I løpet av 2019 skal alle innbyggerne i Innherred Renovasjons kommuner få en ny avfallsbeholder hjemme. I denne skal man kaste emballasje av glass og metall.

Dette blir den 4. dunken for vanlige husholdninger, som nå altså vil få hentet matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje hjemme. Flere og flere renovasjonsselskap i landet har gjort det samme, og erfaringene er positive. Mer avfall sorteres ut, og innbyggerne opplever dette som økt service.

Innherred Renovasjon har de siste to årene hatt et prøveprosjekt i Stjørdal kommune der 450 husstander allerede har tatt i bruk dunken og fått hentet glass- og metallemballasje hjemme. Disse husstandene har sortert ut 34 % mer glass- og metallemballasje enn i områder der man ikke har egen dunk og i stedet må levere glass- og metallemballasje på returpunkter, skriver Innherred Renovasjon i en pressemelding.

– Mer sortering gir flere gjenvunnede produkter og vi får utnyttet mer av ressursene i avfallet. Dette blir bare viktigere og viktigere, forteller kommunikasjonsrådgiver hos Innherred Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen.

– EUs kommende materialgjenvinningskrav som også Norge må følge sier at innen 2030 skal 70 % av all emballasje gjenvinnes til nye produkter. For alt husholdningsavfall totalt er kravet 65 % materialgjenvinning innen 2035. Skal vi klare dette må vi gjøre det enklere for folk å sortere, og det vil de oppleve at det blir med egen dunk hjemme, sier Knudsen.

I tillegg opplever brukerne dette som bedre service fra renovasjonsselskapet.

– Deltakerne i prøveprosjektet er fornøyde med ordningen og ønsker at den fortsetter. De ønsker seg ikke tilbake til å måtte bringe avfallet selv til returpunkter. De sier også at de nå sorterer ut mer glass- og metallemballasje enn før, sier Knudsen.

Kun emballasje

– I dunken skal det kastes emballasje av glass og metall, for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall, sier Øyfrid S. Knudsen.

– Vi ønsker også å gjøre folk oppmerksomme på at de kan sortere mer metallemballasje enn de kanskje er klare over. Kaviar- og majonestuber er eksempel på dette, samt aluminiumsfolie og former, fortsetter hun.

Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke kastes i dunken. Disse reglene er de samme som på dagens returpunkter for glass- og metallemballasje.

Utrulling i hele 2019

Med 35.000 husstander vil det imidlertid ta litt tid før alle har dunken ved sin husvegg.

– Målet vårt er å være ferdig i alle kommuner i løpet av 2019, forteller prosjektleder Mette Bye hos Innherred Renovasjon.

– Vi starter i mars og vil kjøre ut dunkene i kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta før sommerferien, før vi fortsetter med Verdal, Levanger og Inderøy høsten 2019, sier Mette Bye.