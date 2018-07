Nå kommer tropevarmen

Sist oppdatert 16/07/2018 kl 11:48

Hold deg fast; nå blir det tropiske tilstander i Stjørdals-området.

Veldig, veldig sjelden har vi sett temperaturvarsler som det yr.no byr på for de kommende to-tre døgnene. I Selbu og Meråker er det meldt 34 grader mandag og 33 grader tirsdag. Også onsdag ligger det an til å bli såkalt tropevarme, – altså temperaturer over 30 grader.

SEND OSS DITT HETEBILDE! E-post: tips@s-n.no eller sms/mms til 924 06 331

I Stjørdal er det meldt «bare» 26 grader på det varmeste mandag, men også i byen kan det passere 30 grader på termometeret.

Alle som er glad i sol og varme kan bare smile sitt bredeste smil og glede seg til de kommende dagene.