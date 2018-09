Nå kommer vinter´n

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 18:22

Finn fram ullklærne og sørg for at bilen har gode dekk; nå kommer nemlig vinteren til lavlandet i regionen vår også. Befinner du deg mer enn 200 meter over havet de nærmeste dagene kan det nok tenkes at du får hvite omgivelser for meteorologene varsler om lavere temperaturer og nedbør.

– Fredag ventes snøbyger og temperaturer rundt null grader i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette vil gi lokalt vanskelige kjøreforhold over 200-400 høydemeter. Vær forsiktig om du skal ut i bil, er meldingen fra yr.no.