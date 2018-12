Nå lager «isbilen» skøyteis

Kommunens «isleggingsbil» er i dag å finne på den gamle travbanen ved Stokkan ungdomsskole. Nå er det værforhold og værmelding som gjør at det kan lages skøyteis.

– Vi håper det blir skikkelig is på banen før helgen, sier Per Olav Tømmerås, som er formann ved veiavdelingen til Stjørdal kommune.

Det blir noen runder på isen for «isbilsjåføren» før det blir is å boltre seg på for store og små.

– Det går nok iallfall med mellom 80.000 og 100.000 liter vann før det blir bra nok is på denne flata, sier Tømmerås, som krysser fingrene for at gradestokken holder seg på minussiden.

I følge yr.no kan det se ut som han blir bønnhørt ettersom det er meldt stort sett fra null og nedover til og med tirsdag. Onsdag og torsdag lurer et par varmegrader i lufta.