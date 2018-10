Nå må alt gå Blinks vei neste helg

Sist oppdatert 20/10/2018 kl 16:59

Stjørdals-Blink må ha hjelp både fra Bryne og Skeid om de nå skal klare å redde plassen i 2. divisjon. Dagens bortekamp mot formlaget Vidar endte med tap 4-2 og dermed er Blink nest nederst på tabellen før siste serierunde.

Jørgen Selnes Sollihaug og Anders Nygaard scoret Blink-målene i Stavanger, men det holdt altså ikke til poeng.

Lørdag klokka 13 neste helg starter skjebnekampen mot Brattvåg hjemme på Blinkbanen. Men det holder ikke bare med seier for hjemmelaget om de skal få spille i 2. divisjon neste år. Både Flekkerøy og Nardo vant sine kamper i dag, og når Vidar i tillegg slo Blink er det mye som skal gå den rette veien neste helg. Flekkerøy som slo Arendal borte i dag må tape hjemme mot allerede opprykksklare Skeid, samtidig som Vålerenga 2 ikke må vinne borte mot Bryne. Dermed er det klart for et komplisert drama.

Blinks lag mot Vidar: Thomas Lia, Markus Balstad Husby, Vegard Fiske, Bjørnar Hove, Henrik Kjeldsen Dahlen, Anders Nygaard, Sander Erik Kartum, Marius Augdal, Andreas Weigner Rye, Sondre Hopmark Stokke og Jørgen Selnes Sollihaug.