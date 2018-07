Nå rigges det for fullt

Sist oppdatert 16/07/2018 kl 10:36

– Nå er vi godt i gang med rigging på Frigården, sier Einar E. Bakken.

Han er en av mange frivillige som er i gang med rigging til Landsskytterstevnet som for aller første gang arrangeres i Stjørdal med start 3. august.

På arenaen er det oppført flere store telt, en rigg med presse- og resultatfunksjoner og publikum på arenaen skal kunne følge skytternes resultater direkte på skjermene.

Skytterlagene fra Stjørdal, Skjelstadmark, Hegra og Lånke er arrangører. Det Frivillige Skyttervesen og Forsvaret er samarbeidspartnere som skal bidra til et best mulig stevne i Stjørdal. Det er skytterkontoret som administrerer påmelding til LS som et av landets største sportsarrangement. Over 5.000 skyttere er påmeldt og mange skyttere ligger i trening før skytteruka åpnes med konkurranser i Stjørdal. Nå pågår arbeid med rigging på området med en betydelig dugnad og frivillig innsats.

Leder for administrasjon, påmelding, resultat og salg er Harald Denstad. Kontorleder for LS 2018 i Stjørdal er Margit Elverum. Begge mener å ha god kontroll på tidsskjema og forberedelser.

– Etter tildeling av stevnet til Stjørdal, har planlegging og forberedelser blitt gjort kontinuerlig med anleggelse av fiber og utvidelse av skytterarena. Flere oppgraderinger er foretatt på baner og det er investert mye for å oppnå gode forhold for skyttersporten, sier Denstad og Elverum.

De to synes naturlig nok det er spennende å se teltene komme opp og riggen for resultatservice bli anlagt på arenaen. TV-sendte bilder fra LS 2018 vil bli sendt direkte fra Lånke. NRK rigger opp sin egen base på arenaen og vil sende direktesendt konkurranseskyting fra LS 2018. Resultatanvisning vil formidles kontinuerlig også på arena Frigården.

Stor lokal dugnad

På stevnet som er et åpent norgesmesterskap innen flere skytterøvelser, konkurrerer kvinner og menn i flere alderstrinn. I Lånke arrangeres også et skogsløp med jaktstart på strekningene 1,5 kilometer og 3 kilometer. Velvillig skjenker solvarmen greie forhold for rigging på Frigården når vi er på besøk. Einar E. Bakken er ivrig deltaker, også med bakgrunn som storviltjeger og ansvar for ettersøk. Nå deltar han på dugnaden i Lånke.

– Dette blir et stort sportslig arrangement. Vi vil nok merke at LS pågår i store deler av kommunen og Stjørdal sentrum vil nok merke stort besøk av skyttergjester. Nå er vi godt i gang med rigging på Frigården, sier Bakken.

Harald Denstad og Margit Elverum i staben hos LS 2018, forteller at overnatting og camping er fordelt på i hovedsak tre steder.

– Den største camp med vogner og bobiler anlegges på gården hos R. Lånke ved Lånke skole. Her hadde landsleiren for speiderne nylig sin base. Vi venter rundt 560 vogner og bobiler hit. Ved Stokkan ungdomsskole tar vi imot ca 170 enheter og Årsøya i Selbu skal huse 150 vogner og bobiler.

– Hvordan er status for baneanleggene på Frigården før startskuddet går?

– Her oppe på Frigården tilbyr vi nå gode forhold for deltakerne på LS 2018. Skytebanene her består av 100 meter i øst, 200 meter midt på anlegget og finfelt i vest. Torsdag 9. august arrangeres skogsløp med to distanser. Resultatservice vil bli vist på store og mindre skjermer på arenaen. Vår speaker på Frigården blir Tor Idar Aune. Han vil holde publikum på arenaen oppdatert til en hver tid. Velkommen til en stor begivenhet i Stjørdal med LS 2018, sier Harald Denstad og Margit Elverum.