Nå satser kurbadet på de unge

Torsdag åpnet Meråker kurbad sin nye 500 kvadratmeter store fløy til 15 millioner kroner. Den skal i hovedsak brukes til trening av barn og unge funksjonshemmede.

– Tidligere har den unge brukergruppen reist ut av Midt-Norge for få et habiliteringstilbud. Vi mente det måtte være et behov for det her, og la inn i siste anbudskonkurranse til Helse Midt en beskrivelse for den nye fløyen som vi åpner i dag, sier Steinar Volden, daglig leder ved Meråker Kurbad.

Kurbadet, som eies av sanitetsforeningen i Meråker, har levert ulike typer helsetjenester i nærmere hundre år. Siden 1979 har driften vært organisert under kurbadet, og tidligere har de levert tjenester til Rikstrygdeverket men fra 2001-2002 har Helse Midt-Norge vært oppdragsgiver.

Tre døgnplasser

Anbudskonkurransen som kurbadet vant i 2017 inneholdt en avtale om tre døgnplasser, noe tilsvarer 1095 dager og netter, spesialisert for habilitering av barn, ungdom og unge voksne med ulike funksjonshemminger.

– I 2017 fikk vi en avtale på fire år med opsjon på to pluss to år. Dermed snakker vi om en varighet på opp mot åtte år. Det er fritt rehabiliteringsvalg i Norge, og nå gjelder det for oss å markedsføre oss til ulike instanser som skoler, fastleger, helsesportslag og andre som et alternativ for denne målgruppen. Vi mener det må være plass for et lokalt tilbud, og ønsker at så mange som mulig skal prøve oss, sier Volden, som venter den første gruppen med unge som skal ta i bruk nyfløyen i løpet av høsten.

Åtte rom

Den nye fløyen ble påbegynt i desember i fjor, og består av to etasjer hver på 250 kvadratmeter. I første etasje innholder den åtte rom som alle har plass til ledsager. I tillegg er to av rommene særlig utrustet for brukere med multifunksjonshemminger. I tillegg finnes det hvilerom, kjøkken og stueavdeling. I kjelleren er det etablert et allaktivitetsrom samt ny vaskesentral. Totalt kostet bygget 15 millioner kroner.

– Vi har tidligere hatt sommertilbud for psykisk funksjonshemmede ungdommer, nå kan vi tilby et helårlig tilbud både for grupper og individuelle for barn helt ned til femårsalder, sier Volden, som har ansvar for rundt 45 ansatte fordelt på 30 årsverk ved kurbadet.

Avtale med skolen

Kurbadet har inngått en avtale med Meråker videregående skole om bruk av deres elever i opptreningen.

– Avtalen sikrer oss tilgang til deres unge studenter når vi skal ha uteaktivitetsdager for våre pasienter. De vil ha som læringsmål å lære seg til å bidra til aktivitet for barn og unge med funksjonshemminger. Samtidig gir det oss den effekten at de unge får noen å se opp til som kun er noen år eldre, sier Volden.

– Et løft

Under åpningen av nyfløyen stilte Nils Erik Ulset opp for å kaste glans over begivenheten. Han har en arvelig muskelsvekkelse i begge bein, og har flere ganger vunnet gull og medaljer i paralympiske vinterleker både i langrenn og skiskyting. 35-åringen fra Tingvold var selv elev ved Meråker videregående skole.

– Dette tilbudet vil generere flere utøvere innen ulike idretter, men for meg er det viktigere at ti finner gleden i drive med idrett enn at én av dem blir god. I Meråker ligger det nå gode muligheter for at flere med funksjonshemminger kan drive med idrett, sier han.

Ulset selv savnet ikke et lignende tilbud da han var ung.

– Men jeg kjenner andre med større funksjonshemminger enn meg hvor dette vil være viktig. Det nye tilbudet ved kurbadet er virkelig et løft for denne gruppen, sier han.