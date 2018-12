Nå satser p-selskapet på automatisk system

Sandfærhus Parkering tar fra 2. januar i bruk et automatisk parkeringssystem med skiltnummerlesing og en betalingsløsning via mobilapp.

– Vi ønsker å posisjonere oss i forhold til nye generasjoner, og fra styret har det vært ønskelig med ny teknologi og mer moderne betalingsløsning, sier Svein Håve, daglig leder ved Sandfærhus Parkering.

Det 21 år gamle parkeringsfirmaet på Hell begynte for en tid tilbake å vurdere en ny løsning for betaling. Frem til nå har systemet vært manuelt, og det blir ingen endringer nå selv om man tar i bruk ny teknologi.

– Brukeropplevelsen blir den samme. Kunden leverer bilen og vi mottar nøkkelen og noterer når de kommer tilbake. Det som blir forskjellen er at ved å laste ned appen blir betalingen trukket direkte fra kunden ved utkjøring, og man slipper å betale i kassen. På appen får kunden en kvittering som den kan videresende direkte til arbeidsgiver eller til seg selv via e-post, sier Håve.

Trenger ikke app

For kunder som reiser ofte vil appfunksjonen være nyttig og tidsbesparende. For en som reiser sjeldnere, finnes det andre muligheter. Bilnummeret blir fotografert ved ankomst av kameraer, som i en testperiode i høst har vært utprøvd.

– Det nye er at alle biler skannes med våre kameraer når de kommer inn på vårt område. Når de returnerer kan de gå direkte til en automat, skrive inn registreringsnummeret og betale. Kameraene sørger for at betalingsautomaten vet hvilke biler som er registrert. De som har app kan imidlertid bare hente nøkkelen og kjøre hjem. Vi vet at det finnes rundt 100.000 personer som allerede har den nedlastet, sier Håve.

Bruker Trondheim-system

Sandfærhus Parkering som årlig, inkludert bilpleiefirmaet, omsetter for rundt 45 millioner kroner og har 45 ansatte, vurderte først å utvikle sitt eget system da de skulle undersøke mulighetene for en automastisk parkeringsordning. I stedet valgte de å samarbeide med Trondheim Parkering, som har utviklet sitt eget system og en app som heter SmartPark. Den kan nå også benyttes på Sandfærhus. Likevel er det forskjeller ved å benytte et system som er beregnet på parkeringshus kontra behovet til Sandfærhus Parkering.

– En av utfordringene var at vi har differensiert moms på transport og parkering. I tillegg er systemet laget med tanke på helautomatisk parkering, mens vi fortsatt vil utføre de fleste oppgaver manuelt, sier Håve.

Ingen innkjøringsperiode

I ett års tid har de jobbet med prosjektet, men 2. januar er det ingen vei tilbake.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre en innkjøringsperiode, men starte rett på. Fra Trondheim Parkering vil det komme ansatte for å hjelpe oss i oppstarten. Det er helt sikkert ting vi ikke har tenkt på, men vi er forberedt på å løse alt til det beste for kunden. Det blir noen spennende oppstartsdager, sier han.

Håve & co har i ukevis jobbet med å opplyse markedet om det nye systemet som innføres.

– Avtalekundene har vi jobbet mye med, og vi har gjort det vi kan for å informere så godt det lar seg gjøre. De må som alle app-brukere registrere seg for at de kan ta den nye løsningen i bruk, sier han.