Nå selger kommunen sin del av denne eiendommen

Meråker kommune har bestemt å selge sin eierpost i Bankgården AS midt i sentrum av bygda.

Eiendommen som har huset Sparebank1 sin filial i Meråker i mange år eies i fellesskap av Meråker kommune og Hernes AS. Kommunen eier 65,2 prosent av aksjene og kommunestyret har bestemt at minsteprisen for disse aksjene er 1.630.000 kroner.

Bygningen er et kontorbygg på 283 kvadratmeter med full kjeller, mens tomta den står på måler nesten 3,7 mål.

Det er en del av avtalen som aksjonærene i Bankgården AS har at medaksjonær Hernes AS har forkjøpsrett på kommunens aksjepost.

Budfrist er satt til fredag 22. juni.