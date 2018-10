Nå ser det tøft ut

Stjørdals-Blink ledet men tapte 1-3 hjemme mot Egersunds. Nå trengs det nok iallfall tre poeng i neste helgs nøkkelkamp mot Vidar.

Vegard Voll ga Blink en drømmeåpning med scoring etter bare halvannet minutt hjemme mot Egersunds. Veteranen fikk foten på et innlegg fra Marius Augdal. men i løpet av 14 minutter fra det 21. til det 35. minutt i førsteomgangen scoret Egersunds tre ganger. Derfra og ut hadde rogalendingene forholdsvis god kontroll på de tre poengene.

Samtidig som Blink tapte vant Vidar hele 3-0 borte mot Nardo. Fløy tok også ett poeng i sin hjemmekamp mot Hødd.

Før Vålerenga 2 møter bunnlaget Vard senere søndag ettermiddag ligger Blink tredje nederst med samme antall poeng som Vålerenga 2. OPp tilNardo og Vidar er det to poeng. Nettopp Vidar er neste motstander for Are Tronseths mannskap og slik det ser ut nå vil kun seier være godt nok i Stavanger på lørdag.

Blinks lag mot Egersunds: Thomas Lia, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Walker, Sander Kartum, Ole Kristian Rødahl, Marius Augdal, Andreas Weigner Rye, Vegard Voll og Jørgen Sollihaug. Benyttede reserver var Markus Balstad Husby, Anders Nygaard og Nedzad Sisic.