Nå skal damene på banen

Sist oppdatert 18/11/2018 kl 09:05

Skjelstadmark-damer starter treningen mot neste fotballsesong. Nå mangler de bare en trener.

Det er lenge siden Skjelstadmark stilte med et damelag i fotball. Veldig lenge siden. Rett nok var det et samarbeidslag med Stjørdals-Blink for noen år siden, men nå er de på gang helt på egne føtter.

– Jeg brenner for bygda og jeg brenner for jentefotball. Så da det er mulig at vi står uten et tilbud til de eldste jentene på jenter 17-laget vårt, tok jeg initiativ til et møte. Interessen var bra som du ser, sier leder i Skjelstadmarks fotballavdeling, Anne Grethe Opgård.

Etter en kontakt med idrettslagets leder Siv Sætran, ble det møte og bare tre dager etter møtet hadde damene sin aller første trening, med lagets leder som en av spillerne.

– Dagen derpå meldte alle 14 som var på trening at de var oppegående. Det lover godt, sier Anne Grethe Opgård og flirer.

Trenerjakt

14 damer i sin beste alder, det vil si fra 16 til godt opp i 30-årene var på plass da Opgård samlet gjengen til den aller første treningen. 14 damer fra hele Stor-Hegra, for her var både skjelstadmarkinger, færbøgdinger, hegrasbygger og mer til. Men de manglet en sentral person.

– Hvem er trener?

– Foreløpig ingen, men vi jobber med saken. Du kan godt skrive at vi er på utkikk etter en trener til laget, sier Opgård.

– Hvilke krav stiller dere?

– Ja, jenter hvilke krav stiller vi, sier hun og flirer. – Det eneste må være at han er blid, har litt peiling på fotball og har rent rulleblad, sier Anne Grethe Opgård.

Plass til flere

Målet for den nye damegjengen i Skjelstadmark er å stille lag i serien kommende sesong. Derfor har de allerede så smått begynt opptreningen og 10. januar må de vite hva de vil.

– Da går fristen for å melde på lag ut. Vi får se om vi satser på et 7´er-lag eller et 11´er-lag, men sånn som det ser ut nå så skal vi iallfall få til å stille et lag, sier fotballederen i Skjelstadmark.

Og er du dame og har litt lyst til å bli med å spille fotball så er dørene åpne i Skjelstadmark-gjengen. De ser for seg to treninger i uka, og foreløpig har de Hegra Sparebank Arena i Hegra som base.

– Vi har plass til alle som har lyst å være med, sier Anne Grethe Opgård.