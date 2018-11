Nå skal denne bratte stien få trapp

Sist oppdatert 15/11/2018 kl 12:40

Vardetunstien er en kjent snarvei, men også en kjent treningsbakke i Meråker. Nå ligger det an til at det bygges en trapp opp stien.

Det startet med en interpellasjon fra Eline Lello (Sp) i kommunestyret. Nå har formannskapet bedt om å få mulighetene presentert før 1. mars 2019.

Stien som går fra skoleområdet i Meråker og opp til det ærverdige idrettsanlegget Vardetun er i mange tiår brukt som snarvei, men også som skikkelig melkesyretrening. Magnar Lundemo brukte den i treningsøyemed, og siden har elevene ved Meråker videregående skole også fått smake på den svært så bratte stien.

– Flere kommuner har i det siste bygget trimtrapper som har blitt veldig godt mottatt og mye brukt. Dette er et lavterskeltilbud og et bra tiltak for folkehelsa. I tillegg til å være en trimmulighet vil den også bedre adkomsten til Vardetun fra skolene, sier Senterpartiets Eline Lello.

Formannskapet har tatt fatt i Lellos initiativ og ønsker å få alternativene på bordet. Dette skal være på plass slik at det kan tas en beslutning før 1. mars neste år.

Vardetunstien er nesten 300 meter lang og har en høydeforskjell på bortimot 70 meter.