Nå skal det blomstre i Gågata

Sist oppdatert 24/06/2018 kl 09:11

28 nye blomsterfat kommer snart til Gågata. I tillegg til å dekorere skal de også fungere som terrorsikring.

– Vi hadde egentlig håpet å få de på plass tidligere i sommer, men de er dessverre litt forsinket. Forhåpentligvis er de på plass i løpet av et par uker, sier bygartner Elin Aune i Stjørdal kommune.

Det skal på plass 28 blomsterfat i Gågata og på Torget. De kommer i to størrelser med diameter på 70 og 110 centimeter.

– Denne beplantningen i Gågata er selvfølgelig et forskjønnende tiltak, men like viktig så er det også et tiltak mot «tilsiktede hendelser» eller terrorsikring som det kalles, sier Aune, som forteller at utplasseringen skjer i tett samarbeid med Stjørdal brann- og redningstjeneste.

– Utplasseringen vil da selvfølgelig legge føringer for hvordan gateløpet kan brukes og møbleres på hverdager fremover. Vi har valgt en nøytral og enkel type blomsterfat som er lett å flytte for oss om og når det er nødvendig, sier Elin Aune.

Bygartneren har selvsagt fargene som skal i de sortlakkerte blomsterfatene klare, og disse koordineres med resten av blomsterpynten i sentrum.

– I år har vi litt gul, oransje, rødt fargetema på de kommunale blomsterbedene. I tillegg har vi tilsatt en «dæsj» blå og lilla for at det skal passe med staudene i plantekassene i Kimenparken. Fargespektret videreføres i disse nye kassene i Gågata, og de harmonerer også med amplene som Stjørdal Næringsforum har sørget for. Stjørdal vil fremstå litt koordinert, sier en fornøyd bygartner Elin Aune.

Blomsterfatene utgjør en kostnad for kommunen, og det gjør selvfølgelig også driften og vedlikehold framover. Bygartner Elin Aune er glad for at det bevilges og brukes penger til dette formålet og mer er på vei.

– I løpet av høsten vil det bli gjort noe vedlikeholdsarbeid i Gågata, med oppretting av belegget og steiner. Så totalt vil det i år bli gjort tiltak i Gågata til ganske store summer, sier Aune.