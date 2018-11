Nå skal det fikses opp i Gågata

Sist oppdatert 13/11/2018 kl 19:42

I løpet av få dager startes det arbeid med å rette opp belegningsstein og «kassene» rundt trærne i Gågata.

– Vi går nå i gang med oppretting av omkransning rundt trærne og noe oppretting av belegget i gata. Dette var planlagt gjort på forsommeren, men det ble litt for lite tid ettersom vi ikke ønsket at Gågata skulle være et anleggsområde i sommer, sier bygartner Elin Aune.

Utbedringen av Gågata, som Aune omtaler som trinn to i forskjønningen av Gågata og Torget, starter i løpet av de aller nærmeste dagene.

– Dersom været ikke lager uforutsett mye trøbbel for oss vil arbeidet være ferdig til jul, sier Aune.

Hun presiserer at arbeidet skal gjøres uten at det skal bli til hinder for butikkenes julehandel.

– Det blir litt omlegging av gangtrafikken og litt rot må regnes med. Men entreprenøren tar for seg tre for tre. De sperrer av et arbeidsområde rundt hvert av disse når de jobber, rydder opp og forflytter seg til neste. Ved oppretting av de verste ujevnhetene i belegget vil arbeidsområdet bli noe utvidet, sier Elin Aune.

Bygartneren antyder at juletreselgerne kanskje må flytte litt på seg, men Aune både tror og håper arbeidet i hovedsak er ferdigstilt til de «inntar» Gågata og Torget.

Entreprenøren er i ferd med å rigge seg til på det nordvestlige hjørnet av Halsenbanen hvor deres arbeidsbrakke og lager blir.