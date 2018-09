Nå skal pappa´n til Skatvalsrevyen hedres og hylles

Uten Svein Stamnes ingen Skatvalsrevy. Uten Skatvalsrevyen ikke noe Skatval samfunnshus. Søndag 21. oktober skal Skatvalsrevyens far hedres og hylles i nettopp samfunnshuset.

– Joda, jeg husker på den. Svein Stamnes er 82, men trekker bredt på smilebåndet og nynner med når han ser og hører de gode glade minnene fra 1970- og 1980-tallet. Bakeren som kom til Skatval fra Namsos i 1964 var mannen som satte i gang og holdt liv i både revyen og samfunnshuset på Skatval.

– Det var Svein, Oddmund Forbord, Svanhild Salberg, Sivert Rømo og flere som i 1971 startet opp Skatvalsrevyen, forteller Karin Sandodden.

– Vi måtte sette i gang noe for å få samlet inn penger, sier Stamnes selv om den spede oppstarten som absolutt ikke ble så sped. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

På vei mot konkurs

Karin Sandodden er en av dem som nå har tatt initiativ til å hylle bakeren, artigkailln og scenekunstneren Svein Stamnes. På ettermiddagen søndag 21. oktober håper hun mange benytter anledningen og kommer for å mimre og hedre Skatvals aller største revyartist for noen tiår siden. Alt foregår selvsagt i Skatval samfunnshus, – huset som Stamnes og hans revykolleger reddet fra å gå overende. Ikke en, men to ganger.

– Vi hadde ikke penger og var i ferd med å gå konkurs. Det er ingen tvil om at Svein og resten av revygjengen reddet samfunnshuset den gangen. Det sier Olav G. Alstad som var formann i samfunnshusets styre da den første revyen, eller bygdakveld som det da ble kalt, ble arrangert i 1971.

– Det var helt vilt. Jeg husker vi måtte kjøre stoler fra skolen til samfunnshuset for å få plass til alle, minnes Alstad. Men 17 år senere var det tomt i kassa igjen.

– I 1988, etter fem års opphold, ble det revy igjen. Da var vi vel blakke igjen, sier mimregjengen og flirer godt.

450 på premieren

Svein Stamnes humrer godt når det mimres over glansdagene. Revydebuten kom i forestillingen med det meget passende navnet «På kanten i en utkant».

– Billettene kostet ti kroner og det kom 450 mennesker den kvelden. Det var loddsalg og trekking på billetten, og blant premiene var det en gris, sier Karin Sandodden. Både Svein Stamnes og Olav G. Alstad husker dette, men ingen av dem husker i dag hvem som vant førstepremien. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Gjensyn og gjenhør

En gjeng dedikerte personer fra arrangørene Skatval samfunnshus og Skatvalsrevyen har jobbet mye over lang tid med å finne fram det beste av mye bra. Alt fra de første revyårene, via hektiske og svært så innholdsrike år med Western Saloon fra 1980 til 1983 til det nye oppsvinget fra 1988 igjen.

– Tekstene fra Western-tiden har vi god oversikt over og det samme med det etter. Da er det litt mindre å finne fra 70-tallet, sier Sandodden. Det er for øvrig Svanhild Salberg som har skrevet mange av tekstene, mens Svein Stamnes har bidratt med mange tekster til sketsjer selv.

Men ikke bare blir det gjenhør med tekster under Stamnes-hyllesten. Det blir også gjensyn.

– Vi har funnet fram til mange klipp fra de fleste revyene og satt sammen til en herlig samling. Trolig får vi se Svein både som sjeik, pave, som en del av Spice Girls og mange andre figurer. Totalt blir det minst 40 minutter med Svein-mimring på film, sier Karin Sandodden, som lover latter fra 30 år med revyvirksomhet. I 2001 sto Svein Stamnes på scenen i Skatvalsrevyen for siste gang. 17 år senere blir det heder og hyllest.