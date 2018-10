Nå starter jakten på forsterkninger

– Vi må etter alt å dømme inn med minst fem-seks nye spillere. Det sier sportslig leder i Stjørdals-Blink Fotball, Håvard Fuglem.

Men den aller første signeringen som den sportslige lederen ønsker er med trener Are Tronseth.

– Vi er i dialog, og vi har formidlet til Are at vi ønsker en avklaring ganske fort, sier Fuglem. Treneren er åpen for å fortsette, men noe må på plass.

Familiesituasjonen, og jobbsituasjonen, er veldig vesentlig når han nå skal vurdere neste sesong. Kontrakten hans som Blink-trener går ut etter denne sesongen, men Tronseth ønsker å snakke med Blink om forlengelse.

– Jeg har veldig lyst, men samtidig er det en helhet som skal gå i hop. Jeg har full jobb som kjørelærer i tillegg til tre barn, så det er temmelig hektisk, sier treneren.

Sandmæl på ønskelisten

Mens hovedtrener Tronseth har lyst til å være med videre dersom alt ramler på plass, legger nok assistenttrener Terje Sandmæl bort trenerjobben.

– Terje har signalisert at nok er nok selv om han ikke har sagt det direkte til meg ennå at han slutter, sier sportslig leder Fuglem.

– Kan Sandmæl junior, Simen, være aktuell for en rolle som spillende assistenttrener?

– Det stemmer at Simen er et navn vi har snakket om. Nå er han i Levanger og skal fullføre sesongen der. Men vi kommer til å sende en henvendelse med ønske om en prat med Simen etter sesongen. Han er helt klart en spiller vi håper å få med neste sesong, sier Fuglem.

Vil ha opp juniorer

Flere brev kommer til å gå ut fra klubbhuset ved Blinkbanen de kommende ukene. Trolig kommer det noen brev dit også, men for øyeblikket foreligger det ingen konkrete henvendelser fra andre klubber om å snakke med Blink-spillere om overgang.

– Finnes det spillere i Stjørdals-regionen som kan være aktuelle for neste års A-stall?

– Muligens. Vi kommer til å invitere en eller to lokale spillere til prøvespill. Hva det ender opp med får vi se. Ellers har vi svært lovende junior- og guttespillere i klubben som nok er mer aktuelle. Vi har spisset vår rekrutteringssatsing og vi ønsker å utdanne 2. divisjonsspillere på Blinkbanen, sier Fuglem.

Han legger ikke skjul på at det er høyaktuelt å ta opp en eller flere juniorer i neste års A-stall. Den som er nærmest i så måte er Iver Nordmeland Westerlund. 17-åringen har i år vært en del av juniorstallen, men har stort sett trent med A-laget. Øvrige navn som Fuglem nevner av egne spillere er Jakob Rømo Skille og Mats Røkke Holm.

– Må gå i krigen

De tre «leiesoldatene» fra Ranheim, Glenn Daniel Walker, Andreas Weigner Rye og Marius Augdal, skal i utgangspunktet tilbake til fjæra etter sesongen.

– Vi må nok inn med fem-seks nye spillere.

– Er det spesielle spillertyper dere ser etter?

– 2. divisjon har blitt en «Obos-liga light». Nivået på de beste 2. divisjonsklubbene er helt på høyde med mange i 1. divisjon, så vår divisjon har blitt en semi-profesjonell serie. Derfor må vi ha inn gutter som har lyst å legge ned mye tid og arbeid og som får lite økonomi igjen for det. Dedikerte gutter som vil dra lasset sammen, og gå i krigen for Blink, – det er det vi trenger, sier sportslig leder Håvard Fuglem.