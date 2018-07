Naboer frykter ulykke i dette krysset

Sist oppdatert 19/07/2018 kl 10:53

– Jeg er svært bekymret over det som skjer i krysset.

Slik innleder Karsten Reistad en henvendelse til Stjørdal kommune. Han er en av flere som bor i Storvika Terrasse som frykter for en ulykke i krysset mellom Storvikavegen og Havnegata. Særlig på dager med stor ferdsel til badestrendene er dette et utfordrende punkt for trafikksikkerheten.

– Jeg er svært bekymret over det som skjer i krysset. Slik den tekniske løsningen er gjort i krysset sykles det her etter min mening hasardiøst av den yngre garde på vei heim fra Storvika. Jeg bor slik til at jeg ser alt i krysset svært godt, skriver Reistad, som har noen innspill til løsning.

– Det første må være at fylkesvegen får nedsatt hastighet til 30 km/t i krysset og at det gjøres forbedring på gang- og sykkelveien, skriver Reistad, som imidlertid er ydmyk og mener at fagekspertisen i kommunen har forslag til minst like gode løsninger.

Karsten Reistad er svært bekymret og nevner blant annet en nylig hendelse i henvendelsen til kommunen.

– Som eksempel kom det en dag for noen dager siden ei jente syklende. Hun fôr over plenrabatten over veien og sykkelveien og havnet ut i sivet på nedsiden av veien, forteller Reistad.