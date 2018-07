Nytt navn ga omsetningsbyks

Sist oppdatert 01/07/2018 kl 16:53

Obs Bygg på Tangen har opplevd at nytt navn kan bety en positiv endring.

– Vi ligger mellom 15 og 20 prosent økning i omsetning sammenlignet med fjoråret, og vi har virkelig fått virkning av det nye navnet. Siden vi byttet fra Coop Extra Bygg til Obs Bygg i mars har det vært fullt kjør og alle ansatte har hengt i stroppene, sier butikksjef Morten Benjaminsen.

Totalt regner byggvarebutikken å omsette for rundt 70 millioner kroner i år.

– Etter at vi ble Obs har vi fått et litt større vareutvalg, og prisene er i gjennomsnitt cirka fem prosent lavere enn tidligere. I tillegg har også været vært på vår side, og omsetningsveksten er nok en kombinasjon mellom nytt navn og godt vær, sier Benjaminsen.

Treffer med markedsføringen

En av grunnene til at omsetningen har økt med så mye som mellom 15 og 20 prosent, er den massive markedsføringen som Obs-kjeden benytter. Annenhver uke kommer det egen annonseavis, og tillegg fyller butikkene på med lokalannonsering innimellom.

– Det er klart at dette slår ut. I tillegg til annonseavis og lokal annonsering, bruker Obs både TV- og nettannonsering blant annet i VG til å markedsføre våre produkter, sier Benjaminsen.

Foreligger flytteplaner

I og med at butikken er den samme som tidligere og vareutvalget større, betyr det kreative løsninger for å tilby det utvalget de ønsker. På sikt er det ønskelig med større areal enn de råder over i dag.

– Vi burde hatt større areal og det er litt trangt akkurat nå, men vi kommer ikke til flytte i år og trolig heller ikke i 2019. Vi har tatt inn alt vi klarer å presse inn i butikken, og blant annet byttet ut paller med hyller for å få inn flere varer i høyden, sier Benjaminsen.

Hvor den nye butikken havner, er ennå ikke blitt bestemt.

– Det foreligger flytteplaner og Evja er nevnt som nytt sted, men det er ennå ikke blitt tatt en endelig beslutning, sier han.

Det betyr at de 24 ansatte fordelt på 17 årsverk også i den nærmeste tiden vil ha Tangen som base. De kan få følge av enda flere kolleger hvis veksten fortsetter.

– I og med at salget har økt så mye, har vi brukt flere arbeidstimer de siste månedene enn tidligere. Det er ikke planlagt noen økning i arbeidsstokken, men det er ikke umulig hvis veksten fortsetter, sier Benjaminsen.

25 prosent flere gassgriller

Den produktgruppen som har slått aller best an de siste månedene er gassgriller.

– Generelt har vi bedring i alle varegrupper, men innen maling og tyngre bygg som trelast har vi merket en spesielt stor økning i omsetningen. Produktet som har hatt den voldsomste veksten er gassgriller. Godt hjulpet av mye og god markedsføring har vi solgt 25 prosent flere gassgriller i år sammenlignet med i fjor, og det er mye, sier Benjaminsen.

En annen årsak til at Obs-butikken har fått flere kunder, er løftet om å være markedets billigste byggevarebutikk.

– Vi har et prisløfte som sier at vi skal ha de laveste prisene til enhver tid. Det betyr at en kunde som kjøper en vare hos oss, kan komme tilbake med varen og få tilbake mellomlegget hvis de finner billigere pris hos en konkurrent. Vi jobber i et sterkt konkurransemarked, og jakter priser hele tiden. Prisene kan justeres til to og tre ganger daglig i de mest hektiske periodene, sier butikksjefen.